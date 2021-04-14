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桃園閩南文化節邀總舖賽比手藝 獎金最高10萬元

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市文化局舉辦「2021桃園閩南文化節」，廣邀各地總舖師6月12日在大園區竹圍漁港比拚手藝，冠軍可獲得10萬元獎金和獎盃。圖／桃園文化局提供
桃園市文化局舉辦「2021桃園閩南文化節」，廣邀各地總舖師6月12日在大園區竹圍漁港比拚手藝，冠軍可獲得10萬元獎金和獎盃。圖／桃園文化局提供

桃園市文化局舉辦「2021桃園閩南文化節」，廣邀各地總舖師6月12日在大園區竹圍漁港比拚手藝，冠軍可獲得10萬元獎金和獎盃。由於菜色以喜宴為主題，活動也在募集5對佳偶舉辦中式婚禮，入選者可享有免費禮服、妝髮、婚禮攝影和一桌8人的精緻宴席。

文化局指出，總鋪師比賽分為初賽和決賽2個階段，初賽是以書面資料審查資格，目前已開放報名，報名者必須具備中餐丙級證照，可組隊參加，最多可帶5名助手，決賽就是6月12日在竹圍漁港比拚手藝。

文化局表示，此次比賽以喜宴為主題，參賽者除了要完成「五福拼盤」、「魚躍龍門」、「佛跳牆」、「筍絲腿庫」、「古早味雞湯」等5道指定菜色，還必須準備4道創意料理和1道甜點。

另外，今年活動配合喜宴主題，也推出「婚禮圓夢計畫」，徵求5對佳偶參加中式婚禮，無論是新婚或銀髮夫妻皆可報名，詳情可上「2021桃園總舖師辦桌比賽」官網查詢。

桃園市文化局舉辦「2021桃園閩南文化節」，廣邀各地總舖師6月12日在大園區竹圍漁港比拚手藝，冠軍可獲得10萬元獎金和獎盃。圖／桃園文化局提供
桃園市文化局舉辦「2021桃園閩南文化節」，廣邀各地總舖師6月12日在大園區竹圍漁港比拚手藝，冠軍可獲得10萬元獎金和獎盃。圖／桃園文化局提供

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