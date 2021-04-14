新竹縣推動閱讀有成 閱讀磐石獎拿下10獎項

新竹縣參加教育部今年度「閱讀磐石獎」創下最佳紀錄，獲得3項閱讀磐石獎、4項個人組閱讀推手、3項團體組閱讀推手共10個獎項，代表參賽的學校、老師全數上榜，榮獲非直轄市第1名，磐石獎得主將在6月2日赴台南接受教育部頒獎表揚。

教育處表示，新竹縣今年度參加教育部「閱讀磐石獎」，竹北國中、錦屏國小及和興國小獲得閱讀磐石獎的肯定，分別獲得20 萬元獎勵金。閱讀推手方面，個人組為華山國中許淑敏、碧潭國小莊智鈞、新光國小曾詩芸、博愛國小鄧美玲教師；團體組為十興國小鯨魚閱讀志工團、松林國小閱快樂圖書志工隊、東安國民小學「愛媽悅閱」志工隊。

其中，竹北國中透過「閱讀教育」及「國際教育」校本課程，規畫「竹北閱思力．享嚮悅讀趣」的核心課程，結合世界地球日50周年、巴黎聖母院等國際時事，進行數位閱讀、多元文本課程，讓孩子關心本土與國際重大議題，開拓國際視野。

位於偏鄉的尖石鄉錦屏國小，雖經濟、學習資源相對弱勢，仍結合泰雅文化元素，以「科學閱讀~Nature」、「藝術閱讀~Art」、「文學閱讀~Literature」、「文史閱讀~Origin」為閱讀主軸，發展「生活化、在地化、情境化」的「NALO閱讀課程」。

湖口的和興國小則滾動修正多元閱讀課程，除了有人物閱讀課程還有文史閱讀課程，讓學生化身小記者訪問新鮮人及社區長者，到戶外走讀，將書本上的知識延伸到真實生活情境。