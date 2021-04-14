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竹市焚化爐南側海提破損多月 環保局估年中完成修復

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹焚化爐南側海提有破損，市府已經著手招標將修復。圖／新竹市環保局提供
新竹焚化爐南側海提有破損，市府已經著手招標將修復。圖／新竹市環保局提供

有讀者向本報投訴，新竹市焚化爐南側海提破損長約20公尺，但1年多來未修復，恐有崩塌疑慮，新竹市環保局回應，破損時間未達1年多，去年底發現海提破損後，第一時間即封閉前往海提的出入道路，避免人車進入，近期著手招標，6月底應能修復完成。

新竹市17公里海岸線沿線設有自行車道，遊憩、賞景人潮不少，讀者投訴指出，新竹市海濱路450號焚化爐南側1公里的海提約有20公尺長破損，由於遲遲不見修復，擔心破損越變越大，總有一天會崩塌，影響周邊道路往來安全。

該處海提屬事業海提，由市府環保局轄管，環保局指出，去年12月底發現一部分海提破損，範圍約30到40公尺長，由於海提緊鄰自行車道，當時獲報後就立刻在道路出入口擺設水泥紐澤西護欄，該段靠海的自行車道約700公尺長，雖然實際破損海提約30公尺，但為避免人車進入發現破損後才掉頭，因此提前封閉出入口。

環保局指出，連同市府與環保署補助，已經編列200多萬元，修復工程規畫設計已經完成，近期展開招標作業，由於第1次招標未達3家廠商投標流標，預計第2次招標可順利標出，屆時配合潮汐海象施工，估計6月底趕在暑假前完工沒問題。

環保局也強調，市府會定期巡查海提狀況，若有發現局部龜裂，即會進行臨時性的補強工程，若範圍較大，則會編列經費敲掉局部區塊著手修復，過度期間會先行封路，避免人車通行，也請民眾體諒，該處破損海提的修復工程會盡快完工。

新竹焚化爐南側海提有破損，市府緊急封閉道路出入口。記者張裕珍／攝影
新竹焚化爐南側海提有破損，市府緊急封閉道路出入口。記者張裕珍／攝影
新竹焚化爐南側海提有破損，市府緊急封閉道路出入口。記者張裕珍／攝影
新竹焚化爐南側海提有破損，市府緊急封閉道路出入口。記者張裕珍／攝影

新竹

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