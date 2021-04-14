玄天上帝聖誕 苗栗縣長徐耀昌祝壽祈雨盼解旱象
今天農曆3月初3是玄天上帝聖誕，苗栗縣長徐耀昌今天率縣府團隊至苗栗市天雲廟行「三獻禮」祝壽，並祈求保佑普降甘霖，早日紓解旱象。
苗栗市天雲廟主祀玄天上帝，清朝道光12年建廟，至民國66年歷經3次重建，迄今約200年歷史。有典籍記載，玄天上帝也稱北極玄天上帝，象徵北極星，為統理北方之道教大神、統領所有水族，據說擁有消災解困、治水禦火等神力。縣府指出，過去歷任苗栗縣長面臨颱風、乾旱時，都會至天雲廟祈求神明保佑度過難關。
今天適逢玄天上帝聖誕，苗栗縣長徐耀昌率各局處主管至天雲廟行「三獻禮」祝壽，並上香祈求保佑天降甘霖，早日紓解旱象，恢復正常供水。
徐耀昌指出，苗栗縣久旱不雨，水庫水位持續下降，除農業用水公告停灌，竹南、頭份地區已採「供5停2」分區供水，工業用水戶節水率提高至13%，衝擊農業、民生及工業用水的供應，除向神明祈求「天助」，也呼籲民眾共體時艱，節約用水抗旱，共同度過嚴峻水情。
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