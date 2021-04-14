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鄧南光影像特展開展 重現近百年前鏡頭下的台灣與日本
南光視角影像特展從即日起在新竹縣北埔鄉的鄧南光影像紀念館展出，透過台灣攝影先驅鄧南光的鏡頭可以看到近百年前台灣社會純樸的風貌，也可看到當時日本社會的生活日常；展覽將展出30多件鄧南光攝影作品，展期將到6月28日。
攝影師鄧南光（本名鄧騰輝）於1907年出生於新竹縣北埔鄉，因為是當地的富貴人家，鄧南光在1930年代就獲得家人支持赴日深造，前往日本法政大學就讀，而在學期間因緣際會加入學生攝影社團。
當時的攝影機是種奢侈品，但憑著對攝影的好奇與熱愛，鄧南光仍以徠卡相機紀錄下留日期間日本東京街頭的景物，返台後隨即開設「南光寫真機店」，並持續攝影創作，為當時的北埔農村留下大量的影像紀錄。
這次的展覽，將展出30餘件作品，並分為柑園過往、故鄉北埔、農庄風情、人文風情、東瀛寫生以及現實的遺跡等6大主題，要帶領民眾透過老照片，穿越回百年前的時空，更能了解當時社會的樣貌。
北埔鄉長莊明增則說，鄧南光先生出生地即位於慈天宮前老街，從百年前至今，這裡一直都是北埔的發展據點，看見此次特展「故鄉北埔」區中展出相關老照片尤其令人印象深刻；鄉公所則表示，已獲得鄧南光家屬授權，未來預計推出更多鄧南光影像作品展。
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