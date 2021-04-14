竹科X第一軟體大樓最快年底動工 創造2800個就業機會

新竹市政府與科技部、科學園區管理局、台肥與中油等攜手推動「竹科X」產業園區計畫，市府今天指出，第一軟體大樓預計今年底前動工，2024年完工，為1棟地下1層、地上11層辦公大樓，設計充滿綠意，完工後可望創造2800個就業機會、年產值196億元，另台肥基地TFC 1科技大樓進駐率逾9成，英特爾、ASML台灣總部都進駐。

竹科X基地位於新竹市公道五路，占地3.74公頃，為1座都會型科學園區，市長林智堅說，竹科X未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2.1萬個工作機會，盼創造總部經濟，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

科學園區管理局副局長陳淑珠日前在會議簡報說，竹科X基地將新建3棟研發大樓，樓地板面積達6.5萬坪，第一軟體大樓地上1、2樓設商店、共享辦公室及交誼空間，3到11樓出租辦公室將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。

陳淑珠也提到，以竹科X基地為核心，西側為新竹市中心與舊城區，擁有深厚人文氣息，東側串聯生醫與科學等高端產業園區；南側則鄰近學研單位，像是工研院、清華大學與交通大學，目標成為1座結合藝術、人文、科技、生態的帶狀產業園區。

第一軟體大樓設計極富綠化，負責設計的九典聯合建築師事務所、建築師張清華說明建築設計，他指出，透過順應在地微氣候、節能、逐層綠化，提供創新人才健康呼吸及生活的工作空間，鼓勵產學之間的交流與媒合，達到共生共榮、永續循環的理念。