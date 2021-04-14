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竹圍消防分隊因航空城計畫得搬遷 至今用地沒著落

聯合報 / 記者曾健祐楊湛華／桃園即時報導
桃園市消防局埔子分隊預計下月動工。圖／消防提供
桃園市消防局埔子分隊預計下月動工。圖／消防提供

桃園市消防局埔子分隊、竹圍分隊、佳安分隊及平鎮分隊，目前共4處預計重建、搬遷，其中竹圍分隊因納入航空城計畫需遷建，市議員徐其萬議員指出，該分隊新址至今無著落，擔心影響未來救災量能，桃園市消防局長謝呂泉表示，正積極評估可用地並與交通局協調，預計2024搬遷完成。

桃園市議會今由消防局工作報告，包括市議員陳美梅、徐玉樹、陳萬德及徐其萬等，均詢問桃園區埔子分隊、大園區竹圍分隊、龍潭區佳安分隊，及平鎮區平鎮分隊等4處的搬遷、重建計畫。

大園區幅員廣大，目前僅有大園、竹圍2個消防分隊，消防員負擔不輕，而為確保航空城搬遷期間居民救護權益，消防局已行文和民航局溝通，將搬遷期程排至最後，但光是興建分隊至少得2年，目前連用地都沒著落。

徐其萬指出，竹圍分隊因航空城計畫得搬遷已成事實，但市府至今沒有找到確定可用位置、具體計畫也尚未完成，加上明年航空城計畫內的學校、住戶都將陸續搬遷，消防分隊負責轄內救災救護工作，消防局應該更積極尋找可用地，以免民眾影響救護權益。

謝呂泉表示，目前正評估大園區菓林停四停車場，預計當作興建新竹圍分隊用地，相關可行性積極評估中，也會要求在2024年10月底前完成搬遷作業，有關用地取得，也會和主關機關交通局協調，不會影響消防勤務。

消防局指出，埔子分隊已選定桃園區富國段1161-3地號，預計興建地下1層、地上5層，樓地板面積4123平分公尺，東側為桃園地檢署勤務宿舍預定地，將維護、加強埔子地區住戶安全，預計今年6月動工。

另佳安分隊選定龍潭區碧湖段890地號，該地屬經濟部水利署北區水資源局管理，目前變更指定用途正在內政部都委會大會審議中；平鎮分隊則以目前中豐路舊廳舍拆掉重建，將斥資2億5900萬元，並爭取「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫補助。

航空城 民航局

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