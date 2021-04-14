來逛「曬書市集」！護城河畔青少年館周六開館

新竹市青少年館將於本周六（17日）正式開館，邀請讀者親臨，在大片落地窗看書、閱讀周邊老樹綠地，或在倚靠懶骨頭讀書，當天除可逛30個攤位「曬書市集」，還可參加「攀爬大樹」體驗課與各項手作課程，另有孩子聽故事活動。

市長林智堅說，4月23日世界閱讀日將至，青少年館從原先樓中樓空間改為落地式大階梯座位區，大片落地窗更讓館內空間連結到周邊綠地上，空間感更加開闊，也更加明亮寬敞，搭配淺色牆面和木質書櫃及書桌，營造清爽、溫暖的氛圍，讀者享受文字時，抬頭就可透過看綠地放鬆疲勞的雙眼。

文化局表示，青少年館開館日當天上午10點至下午3點將有曬書市集，邀請獨立書店、文創手作、手感飲食等近30攤位，開設手工線裝書及環保袋製作等課程，還有故事教師帶領小朋友進入有趣的故事時光。當日也開設攀樹體驗，在教練的指導下，用肢體去感受大自然的美妙。