新竹老爺酒店推出星馬美食嘉年華 網羅道地經典菜色

新竹老爺酒店Le café自助餐廳即日起至5月7日推出超人氣企劃「熱浪美食節—星馬料理嘉年華」，有多道堪比星馬在地的特色美食，包含「風味肉骨茶」、「辣椒螃蟹」、「大馬傳統海南雞飯」、「金沙蘇東」、「沙嗲烤肉串」、「斑蘭千層蛋糕」等，餐期每人只要680元起，讓所有饕客不用出國門，也能藉由味蕾認識新馬的豐富樣貌。

Le café自助餐廳主廚鄭文彬說，透過食材色香味俱全的呈現，希望能在餐檯上讓顧客感受到海島的熱情與魅力，黑系國民飲食「正宗風味肉骨茶」，濃郁的湯頭中加入排骨、老油條、高麗菜、豆皮一起熬煮，用心熬製的美味食補盡收湯頭中。

主廚推薦「大馬傳統海南雞」，雞肉以舒肥方式使肉質更加柔嫩，搭配大馬椰漿飯，加入斑蘭葉、香茅、薑以黃金比例1比1的椰漿與水，呈現出最道地的好味道；還有畫龍點睛「叁峇醬」，無論搭配米飯或是烤肉串都能組合出獨特的味道。

吃完主食，當然也不能錯過傳統甜點「斑蘭千層蛋糕」，富有層次的口感，添加有斑蘭葉與斑蘭汁，如同果凍的口感，嚐起來清爽又開胃；另有值得嚐鮮的「炸榴槤球」，入境隨俗的感受一下熱浪的魔力。