桃園大溪煤礦記憶展 走讀120年黑金歲月

大嵙崁文教基金會舉辦「大溪煤礦產業記憶採掘特展」，藉由文字及影像呈現大溪煤礦120周年的產業記憶。桃園市長鄭文燦今出席開幕表示，大溪是桃園歷史的起點，除了大溪最為人所熟知的老街、豆干及木藝，當地的磚窯及煤礦產業也留下台灣早期發展的歷史記憶，歡迎市民藉由看展，了解礦工們為台灣經濟發展貢獻的血淚故事。

鄭文燦表示，大溪所產的煤礦，在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大者包括建成商行的建成炭坑、順和煤礦與正福煤礦。他提到早期的礦場老闆樂於照顧地方、回饋鄉里，像是大溪國小、永福國小及美華國小等，都有礦業支持的足跡。

順和煤礦礦長余德隆表示，大溪煤礦從日治時期邱明福先生取得大溪第一份礦權起算，至今已120週年，而順和煤礦是現今保存較完善的礦場，期盼能成為文化景觀，不僅可以多一處休閒場所，年輕一代也能對煤礦產業文化有所了解。

中原大學建築系副教授林曉薇表示，台灣從基隆到苗栗的礦脈曾經存在許多礦場，不但是帶動台灣經濟的重要資源，也是非常重要的文化資產，去年起文化部及東華大學等團隊逐步建置全台煤礦資源，市府文化局今年也啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查研究，是非常好的開始，希望未來可結合官方及民間力量完成桃園煤礦調查。