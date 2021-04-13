觀音工業區路面驚見大量白色泡沫 網友戲稱「桃園旅遊泡泡」

桃園市觀音工業區經建四路、工業四路口，今天中午突然出現大量白色泡沫，風一吹更在道路四處散落，引起居民恐慌，擔心危及行車，賴姓居民在臉書群組PO文警告「太誇張」，網友更批是「 桃園奇景」、「桃園旅遊泡泡」，觀音區樹林里長吳進昌今天下午批評，觀音工業區工廠「不應該發生卻讓它發生」，如果有毒物質泡泡怎麼辦？工業區和廠商務必做好工安環保。

桃園市府環保局表示，該局據報後派員稽查處理，現場發現觀音工業區汙水處理場的一家廠商排放大量白白泡泡的放流水，輸送進入汙水廠前管線在高低落差，泡泡從人孔蓋溢出，經查是一家有納管證明的生醫科技公司放流水泡泡，該局採樣水質檢驗，若驗出水質違規超標，將依水汙法開罰。