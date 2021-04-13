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新竹缺水馬路卻積水 自來水公司：管線破裂搶修中

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂，由於出現積水，不少機車族紛紛閃避，將其拍照上傳臉書社團「新竹大小事」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂，由於出現積水，不少機車族紛紛閃避，將其拍照上傳臉書社團「新竹大小事」。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」

水情嚴峻，有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂，由於出現積水，不少機車族紛紛閃避，將其拍照上傳臉書社團「新竹大小事」；自來水公司表示，由於近期供水頻繁調度，水壓變化大才會導致管線破裂，今天以前會完成搶修。

網友在臉書社團貼文指出，新竹市中華路、中山路口從上禮拜開始滲水，12日早上有看到相關工程人員來看了一下，今天地面仍持續漏水。由於新竹水情吃緊，加上全台都缺水，引起網友關注。

自來水公司第3區管理處指出，11日已接獲民眾通報，立刻派工程人員尋找漏水點，直到12日才發現漏水點位於中華路四段，目前已派員全力進場搶修，預計今天完成搶修作業，漏水原因疑是自來水區域調度頻繁，導致管壓變化大，才會使管線出現滲漏。

有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」

漏水 新竹

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