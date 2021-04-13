新竹缺水馬路卻積水 自來水公司：管線破裂搶修中

水情嚴峻，有民眾卻發現新竹市區路面漏水，呈現濕漉漉一片，懷疑是自來尾管破裂，由於出現積水，不少機車族紛紛閃避，將其拍照上傳臉書社團「新竹大小事」；自來水公司表示，由於近期供水頻繁調度，水壓變化大才會導致管線破裂，今天以前會完成搶修。

網友在臉書社團貼文指出，新竹市中華路、中山路口從上禮拜開始滲水，12日早上有看到相關工程人員來看了一下，今天地面仍持續漏水。由於新竹水情吃緊，加上全台都缺水，引起網友關注。