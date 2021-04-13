感念經商獲社會幫助 桃園企業主贈議會防疫酒精回饋

桃園市議會今獲民間四家企業捐贈1500瓶防疫酒精噴霧，但由於議會本身有編列防疫經費，最後將民間企業美意轉贈桃園市家長會長協會，用於校園防疫工作，讓更多人能獲得保障。

此次捐贈物資的企業分別是得新國際企業、丞毅生活用品、華義土木包工業和騰巨室內裝修工程4間公司，今由活動發起人、得新國際企業總經理張新豐代表捐贈。

張新豐是彰化人，20多年前北上桃園創業，從事食品外銷，但經商之路並不順遂，一路上跌跌撞撞，也吃過悶虧，幸好資深同行力挺，民意代表指導商品申報流程，如今才小有成就。他秉持「取之於社會，用之於社會」理念，號召其他企業經營者，自製萬瓶防疫酒精噴霧贈送給各單位，也特地為市議會留一份。