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感念經商獲社會幫助 桃園企業主贈議會防疫酒精回饋

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
得新國際企業公司總經理張新豐（左）今代表四家民間企業捐贈防疫物資給桃園市議會，由議長邱奕勝收下。記者陳俊智／攝影
得新國際企業公司總經理張新豐（左）今代表四家民間企業捐贈防疫物資給桃園市議會，由議長邱奕勝收下。記者陳俊智／攝影

桃園市議會今獲民間四家企業捐贈1500瓶防疫酒精噴霧，但由於議會本身有編列防疫經費，最後將民間企業美意轉贈桃園市家長會長協會，用於校園防疫工作，讓更多人能獲得保障。

此次捐贈物資的企業分別是得新國際企業、丞毅生活用品、華義土木包工業和騰巨室內裝修工程4間公司，今由活動發起人、得新國際企業總經理張新豐代表捐贈。

張新豐是彰化人，20多年前北上桃園創業，從事食品外銷，但經商之路並不順遂，一路上跌跌撞撞，也吃過悶虧，幸好資深同行力挺，民意代表指導商品申報流程，如今才小有成就。他秉持「取之於社會，用之於社會」理念，號召其他企業經營者，自製萬瓶防疫酒精噴霧贈送給各單位，也特地為市議會留一份。

議長邱奕勝感謝民間企業善心，收下酒精噴霧後即轉贈桃園市家長會長協會，同時也致贈業者感謝匾額。邱奕勝表示，這次的防疫物資的捐贈提升了防疫的能量，也對校園防疫工作的落實助益良多，現今疫情相較於先前部桃事件期間已稍微趨緩，但是防疫還是不能鬆懈，需要大家一起努力，期盼藉此次活動，喚起更多人共同重視校園防疫。

得新國際企業公司總經理張新豐（左）今代表四家民間企業捐贈防疫物資給桃園市議會，議長邱奕勝收下後，即轉贈桃園市家長會長協會。記者陳俊智／攝影
得新國際企業公司總經理張新豐（左）今代表四家民間企業捐贈防疫物資給桃園市議會，議長邱奕勝收下後，即轉贈桃園市家長會長協會。記者陳俊智／攝影

酒精 疫情

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