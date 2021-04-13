螢火蟲季唯美浪漫 參山處推南庄賞螢遊程

螢火蟲季節到來，觀光局參山國家風景區管理處結合竹竹苗觀光圈產業，推出「共夏來賞螢」小旅行活動，規畫苗栗縣南庄地區4場主題賞螢遊程，感受夜間陸上銀河的唯美浪漫，活動即日起報名，報名費用800元起，名額有限。

4場賞螢遊程展現「南庄慢活文化巡禮」、「螢遊部落」、「陶趣賞螢」3大主題，同時為了讓遊客可以深入認識南庄小鎮的歷史人文與自然生態之美，白天安排手作體驗活動，晚上則安排賞螢生態導覽活動，活動資訊請上網站http://www.nanzhuangflowerfestival.com.tw/index.html或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。

參山處指出，「南庄慢活文化巡禮」4月24、25日舉辦，帶領遊客漫步南庄老街群、欣賞繡球花之美，體驗一日小農挖薑樂趣，及四十二份坪步道秘境賞螢；「螢遊部落半日遊」4月24日及5月8日各舉辦1場次，透過泰雅族竹染織工藝體驗，及泰雅織布文化解說，帶民眾深入了解南庄的石壁部落，夜晚到獅頭山境內賞螢秘境南天古道，享受螢光圍繞的美好。