竹北交流道塞車問題難解 盼拓寬莊敬一路機車涵洞

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解，縣府已變更標誌、標線及號誌，增設平面專用車道等，也將建置科技執法設備，但仍無法徹底解決壅塞問題。縣長楊文科表示，盼高公局能提早6點就開放路肩、莊敬一路的箱涵爭取拓寬，交旅處將與警察局一起拜會高公局商討。

縣警局交通隊分析竹北交的瓶頸有3處，包括南下匝道路幅過小，平面道路3股車流匯成2股造成瓶頸1和2；而不少車輛進入竹北交流道上國道時，尚未到路肩開放起點，即自行跨越車道進入路肩行駛，也造成違規並與匝道車流交織回堵。

經過多次開會研議，縣府透過變更標誌、標線及號誌，增設平面專用車道改善，最快今年中後將在光明六路與縣政二路口，建置AI辨識系統，以錄影分析方式加強取締，雖已改善行車時間及交通秩序，但仍發生交通壅塞情況。

警察局長吳敬田指出，縣府希望拓寬莊敬一路機車涵洞為雙向的4線道，但高公局表示連結箱涵的道路須為直接橫交，但勝利八街一段非直接連接箱涵，不符合規定，因此否決此方案。

目前只能尋找替代道路解決，如推動中的經國橋改善計畫及頭前溪橋替代道路計畫，但經國橋計畫尚在評估中，而頭前溪跨越頭前溪橋替代道路計畫則卡在新竹市；若指望靠五楊高延伸工程解決塞車問題，至少也還要等上10年。

對此，縣長楊文科說，他希望高公局能提早6點就開放路肩，並將持續爭取拓寬莊敬1路，已要求交旅處安排與警察局一起拜會高公局局長商討。

至於頭前溪橋替代道路計畫，當初是新竹市的民進黨立院總召柯建銘所提的競選政見，他也請交旅處再與市府協調，新竹縣的部分已經準備好了，可以在中醫大新竹附設醫院和亞太美國學校之間新設頭前溪橋的北岸出口。他也強調，要徹底解決交通壅塞，必須中央、新竹縣市攜手合作。