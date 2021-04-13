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新竹縣客家桐花祭4月17日開跑 推4條賞桐輕旅路線

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日登場，今天舉行宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日登場，今天舉行宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影

賞桐花季節來臨，新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日起持續到5月22日，並規畫雙主場活動，包括5月1日「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」以及5月22日在文化局戶外園區舉辦的「新竹遶桐花」系列活動，並推出不同鄉鎮共4條賞桐輕旅行路線，邀請全台民眾來新竹縣「遶桐花」。

橫山鄉長張志弘表示，第一場的「橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」，將在橫山鄉合興火車站和合興森林愛情園區舉辦一系列活動，包括客家藝文表演、桐花溜溜闖關、桐花派對cosplay、野餐市集、桐花趣味抽獎等。

當天穿花朵圖案上衣就能領取價值50元的桐花券，可到市集消費，現場還有小朋友最愛的氣墊遊戲、YOYO唱跳秀、魔幻泡泡秀、魔術氣球秀，以及闖關活動等，在指定時間內完成闖關後即可獲得摸彩券一張，有機會抽中Gogoro機車、折疊腳踏車與野餐墊等獎品。

文化局長李安妤說，第二場是「新竹遶桐花」系列活動，邀請知名客家歌手演唱，現場還有桐花主題裝置藝術展及創藝市集，希望打造桐花光雕牆與桐花竹編藝術品，讓民眾不必到山上，一樣可以欣賞桐花的美。

今年也推出橫山「踏雪尋螢浪漫輕旅行」、峨眉北埔的「茶香湖畔祕境輕旅行」、湖口新豐的「懷舊知性輕旅行」、以及竹北芎林的「親子桐遊輕旅行」4條賞桐路線。

另外，在桐花祭期間，各鄉鎮公所和文化發展協會，也有多場系列活動給大小朋友們參與，其中芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會今年規畫了手抄紙DIY、桐花明信片絹印DIY與生態體驗活動，歡迎親子參加。活動詳情可至臉書粉絲專頁「橫山鄉粉絲團」、「新竹縣ing」與「竹縣go藝思」查詢。

新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日登場，今天舉行宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日登場，今天舉行宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影

桐花祭 新竹

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