竹縣e999便民APP改版上架 邀縣民體驗抽iPhone 12

新竹縣政府為積極推廣智慧便民服務，將「竹縣e999 APP」改版，今天上線啟用，提供更簡潔便利介面和功能外，也加強改善APP資訊安全，通過APP資安檢測，讓民眾利用手機向新竹縣政府陳情和查詢案件辦理狀態時，更加安心便利。縣府也舉辦2場體驗抽好禮活動，歡迎民眾下載體驗抽iPhone 12。

縣府行政處長邱俊良表示，只要是新竹縣民，凡在4月12日上午9點起至5月31日中午12點活動期間，下載「竹縣e999」APP並完成Email驗證及陳情案件，符合參加資格者即可抽iPhone 12；原先「雲端e999 APP」也將在5月1日停止服務，請民眾注意。

另外，雲端聯合服務中心推動「公立暨非營利幼兒園招生」專區也正式上線，更進一步針對「公立暨非營利幼兒園招生」推出線上申辦服務，家長可透過系統查詢各公立及非營利幼兒園招生名額，並自今年5月5日至7日中午首次開放一般生線上報名，同時採用電腦抽籤，家長透過簡訊、電子郵件或線上查詢即可快速得知登記抽籤結果，提供家長更有效且便利的辦理方式。

行政處也說，只要是新竹縣民成功使用雲端聯合服務中心「公立暨非營利幼兒園招生登記」線上申辦服務，且同意參加抽獎者，可抽線上申辦獎，有機會獲得iPhone 12；使用MyData服務者線上申辦者，還可加碼抽MyData申辦獎，有機會抽到500元超商禮券。