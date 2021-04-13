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桃市府跨部門簽署合作意向書 利用埤塘水源抗旱

中央社 / 桃園13日電

桃園市政府與陸軍六軍團、農田水利署及水利署今天進行「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」簽署，將利用國軍淨水設備處理埤塘水源，提供民眾及產業使用，提升政府抗旱能量。

桃園市長鄭文燦、陸軍第六軍團指揮部參謀長劉暐欣、農委會農田水利署長蔡昇甫及經濟部水利署副署長黃宏莆，上午出席見證在石門水庫依山閣舉行的「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」簽署儀式，將利用國軍淨水設備處理埤塘水源，提供民眾及產業使用。

鄭文燦表示，市府去年10月起就超前佈署，對於埤塘水、地下水、放流水及工地水等4種備援水源制定使用計畫，其中埤塘水部分，除了供應桃三灌區外，還反向供水給水廠。

鄭文燦指出，這次與六軍團的五三工兵群、水利署、農水署與市政府四方合作，決定把埤塘水源經過五三工兵群的造水設備，可提供每天至少200噸的水源，供應給家庭或工業使用，規模也許還可以擴大。

鄭文燦說，除了水利署提供的Q Water淨水設備，市府也尋求環保廠商合作，希望透過類似RO逆滲透或海淡廠的設備來淨水，再生利用備援水源。

劉暐欣表示，國軍以服務及保護人民為天職，在國家遭逢旱象的時刻，動員人力及機具協助抗旱，是國軍照顧百姓的最佳體現，也希望透過抗災提升國軍戰備能力。

黃宏莆表示，去年起就提前開始各項抗旱佈署，桃園市更每週召開抗旱會議，包括水資源回收中心、抗旱水井、埤塘等水源利用，放寬地下水權使用限制及節水宣導，並盤點水塔、水車及大賣場礦泉水等抗旱貨品，不僅讓桃園水情獲得有效控制，更有餘裕支援新竹，是中央與地方政府合作抗旱的最好案例。

北區水資源局局長江明郎表示，目前石門水庫的水位截至上午11時約為222.75公尺，蓄水量將近5970萬噸，蓄水率約30%，從歷史的角度來看，目前應該是建庫以來第三枯。

抗旱 水利署 石門水庫

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