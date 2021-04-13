交通違規檢舉最熱區 苗栗市中正路去年1814件居首

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗縣警局今天公布去年因此舉發3萬8995件，其中最熱區在苗栗市中正路1814件，比第二名多出逾4倍，苗栗市公所在中正路設置路邊及路外停車位約500格，但是僧多粥少，提醒民眾注意，避免荷包失血。

警方公布的檢舉熱區前5名，依序是苗栗市中正路1814件，苗栗市光復路447件，竹南鎮中華路336件，後龍鎮高鐵三路195件，頭份市忠孝一路177件。

交通違規檢舉實名制自前年1月1日起實施，縣警察局交通隊分析，因近年來影音設備普及，檢舉人大多以手機，或行車紀錄器檢舉交通違規，且各警察機關均有設置交通違規檢舉系統，案件不減反增，且舉發率有「與時俱進」趨勢，警方前年受理檢舉3萬8983件，舉發2萬9641件，去年受理4萬7325件，舉發共3萬8995件。

警方說，民眾檢舉交通違規，舉發項目以違規停車最多，達1萬9580件，占50.21％，第二名未依規定使用燈光9562件，第三名跨越雙黃線行駛5381件，警方運用大數據分析檢舉違規熱點，發現最熱區在苗栗市中正路，包括南苗三角公園，中苗郵局、台灣銀行一帶，及建功國小前。

警方除加強取締違規停車外，另針對檢舉違規停車熱點加強宣導，滾動式檢視違規停車熱點，是否有標誌設置不當、標線有無劃設及斑駁不清之處，適時反映相關單位改善；苗栗市公所則表示，中正路腹地有限，南苗地區有大同國小地下停車場，中苗地區有舊苗栗農工校區停車場，民眾可以多多利用停車。