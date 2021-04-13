快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通違規檢舉最熱區 苗栗市中正路去年1814件居首

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣檢舉交通違規最熱區在苗栗市中正路，街頭經常可見違規停車。記者范榮達／攝影
苗栗縣檢舉交通違規最熱區在苗栗市中正路，街頭經常可見違規停車。記者范榮達／攝影

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗縣警局今天公布去年因此舉發3萬8995件，其中最熱區在苗栗市中正路1814件，比第二名多出逾4倍，苗栗市公所在中正路設置路邊及路外停車位約500格，但是僧多粥少，提醒民眾注意，避免荷包失血。

警方公布的檢舉熱區前5名，依序是苗栗市中正路1814件，苗栗市光復路447件，竹南鎮中華路336件，後龍鎮高鐵三路195件，頭份市忠孝一路177件。

交通違規檢舉實名制自前年1月1日起實施，縣警察局交通隊分析，因近年來影音設備普及，檢舉人大多以手機，或行車紀錄器檢舉交通違規，且各警察機關均有設置交通違規檢舉系統，案件不減反增，且舉發率有「與時俱進」趨勢，警方前年受理檢舉3萬8983件，舉發2萬9641件，去年受理4萬7325件，舉發共3萬8995件。

警方說，民眾檢舉交通違規，舉發項目以違規停車最多，達1萬9580件，占50.21％，第二名未依規定使用燈光9562件，第三名跨越雙黃線行駛5381件，警方運用大數據分析檢舉違規熱點，發現最熱區在苗栗市中正路，包括南苗三角公園，中苗郵局、台灣銀行一帶，及建功國小前。

警方除加強取締違規停車外，另針對檢舉違規停車熱點加強宣導，滾動式檢視違規停車熱點，是否有標誌設置不當、標線有無劃設及斑駁不清之處，適時反映相關單位改善；苗栗市公所則表示，中正路腹地有限，南苗地區有大同國小地下停車場，中苗地區有舊苗栗農工校區停車場，民眾可以多多利用停車。

交通違規 警察 停車場

延伸閱讀

苗栗市廚餘示範農場抽籤 340人幸運中籤當快樂農夫

苗栗市銀樓遭搶10多兩金飾 警方漏夜追捕歹徒

大甲媽遶境彰化 警方啟動馬拉松式交通管制

桃園試辦特殊時相 綠燈亮了就能左轉

相關新聞

新竹縣客家桐花祭4月17日開跑 推4條賞桐輕旅路線

賞桐花季節來臨，新竹縣客家桐花祭今年的系列活動從4月17日起持續到5月22日，並規畫雙主場活動，包括5月1日「橫山鄉藝桐...

感念經商獲社會幫助 桃園企業主贈議會防疫酒精回饋

桃園市議會今獲民間四家企業捐贈1500瓶防疫酒精噴霧，但由於議會本身有編列防疫經費，最後將民間企業美意轉贈桃園市家長會長...

螢火蟲季唯美浪漫 參山處推南庄賞螢遊程

螢火蟲季節到來，觀光局參山國家風景區管理處結合竹竹苗觀光圈產業，推出「共夏來賞螢」小旅行活動，規畫苗栗縣南庄地區4場主題...

竹北交流道塞車問題難解 盼拓寬莊敬一路機車涵洞

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解，縣府已變更標誌、標線...

交通違規檢舉最熱區 苗栗市中正路去年1814件居首

民眾檢舉交通違規案件居高不下，苗栗縣警局今天公布去年因此舉發3萬8995件，其中最熱區在苗栗市中正路1814件，比第二名...

家樂福上月女墜樓21日辦法會 竹縣府澄清為了拜地基主

新竹縣竹北市家樂福大賣場，4月21日晚上8點30分舉辦祈福消災法會，近期在賣場貼出公告提醒，當天晚上8點店家開始疏散顧客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。