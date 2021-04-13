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家樂福上月女墜樓21日辦法會 竹縣府澄清為了拜地基主

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市的某間大賣場，近期在賣場貼出公告將舉辦祈福消災法會，公告也被民眾拍下在line群組轉傳分享。圖／翻攝自LINE群組
新竹縣竹北市的某間大賣場，近期在賣場貼出公告將舉辦祈福消災法會，公告也被民眾拍下在line群組轉傳分享。圖／翻攝自LINE群組

新竹縣竹北市家樂福大賣場，4月21日晚上8點30分舉辦祈福消災法會，近期在賣場貼出公告提醒，當天晚上8點店家開始疏散顧客，請民眾在8點30分前離開建築物，法師將逐層進行淨化儀式。

新竹縣府張貼公告寫著，「本府訂於110年4月21日晚間於本棟建物6樓舉辦祈福消災法會，請各店家於當日晚間8時疏散顧客，所屬之員工服務人員，請於8點30分前離開本棟建物大樓，屆時法師將逐層進行淨化儀式。」

由於上月25日曾有一名女子在該賣場發生墜樓意外，公告貼出後，引起民眾聯想，不少人更打電話詢問賣場關於法會的事情，公告內容也在LINE群組被到處轉傳分享。

對此，新竹縣政府交旅處表示，法會是由縣府主辦，辦理的原因是因為該大樓過去因土地租約年限問題，與縣府纏訟4年，縣府去年獲最高法院判勝訴，取回建物所有權，舉辦祈福法為則是為了拜地基主，尊重民間習俗。

至於法會選擇在晚上舉辦，是怕白天會影響店家做生意，因法師會逐層進行淨化儀式，並不是只固定在某層樓舉行，所以才安排晚上辦理，減低對商家影響。

新竹 法師 建築

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