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提前整備 竹市進行醫療院所緊急供水演練

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府盤整轄內醫院、洗腎中心用水需求，林智堅今與轄內8大醫院代表進行醫療院所緊急供水演練。記者王駿杰／攝影
新竹市府盤整轄內醫院、洗腎中心用水需求，林智堅今與轄內8大醫院代表進行醫療院所緊急供水演練。記者王駿杰／攝影

為提前整備未來供五停二紅燈水情，新竹市府盤整轄內醫院、洗腎中心用水需求，各醫院除規畫增設水塔，若遇蓄水量不足，也將由市府出動消防水車緊急送水，目前已完成本市15家醫療院所部署，並有17台消防水車可運載69噸水源，林智堅今與轄內8大醫院代表進行醫療院所緊急供水演練。

林智堅說，因應未來新竹市進入水情紅燈，針對最重要的醫療院所用水，竹市有7家洗腎中心、8家醫院，經盤整，南門醫院與新竹國泰醫院供水屆時需支援，因此今赴國泰醫院演練送水，他也提醒，若機構與醫療院所空間許可，應提前增設儲水水塔，市府也會隨時提供送水協助。

目前台中、苗栗地區4月6日已採供五停二，竹市有部分民眾也受到影響，市府已在受影響區域增設三個供水點，讓民眾使用。此外，每周也召開抗旱會議，隨時因應水情、提前整備。

國泰醫院院長李興中說，醫院已依院區空間及建物承重考量規畫增設屋頂水塔36噸、戶外平台增設水塔20噸，可部分減緩醫療用水緊張情形，並將於停水期間加強與消防局聯繫，若儲水不足，將協請消防局在不影響救災前提下緊急支援供水。

市府指出，已舉行多場節水鄰里說明會，宣導民眾節水觀念，面對抗旱也啟動三大準備，包括已完成全市各鄰里供水站的佈設規畫；消防局備有17台消防水車，每日可運送69噸水源，機動支援各區的緊急供水；台水也在博愛街、東美路，設置2個取水點，做為醫療、救災緊急需求使用

林智堅今與轄內8大醫院代表進行醫療院所緊急供水演練。記者王駿杰／攝影
林智堅今與轄內8大醫院代表進行醫療院所緊急供水演練。記者王駿杰／攝影

新竹 洗腎 抗旱

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