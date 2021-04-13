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高鐵新竹站送愛 竹縣偏鄉泰雅學童首次體驗坐高鐵出遊

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
石磊國小全校46名師生今天搭乘高鐵，展開三天兩夜的台南文化之旅。圖／台灣高鐵公司提供
石磊國小全校46名師生今天搭乘高鐵，展開三天兩夜的台南文化之旅。圖／台灣高鐵公司提供

位於新竹縣尖石偏鄉的石磊國小，學童皆為泰雅族原住民，因父母忙於工作，鮮少有機會到外縣市旅遊，也從不曾搭過高鐵，在台灣高鐵公司的熱情贊助下，全校46名師生今天搭乘高鐵，展開三天兩夜的台南文化之旅，實現學童們搭高鐵出遊的夢想。

石磊國小校長楊絮捷表示，石磊國小是全台灣腹地最小的偏遠小學，學生們平時住校，父母大多忙於工作，很少有機會帶孩子出遊，更不用說搭高鐵，感謝高鐵公司的協助，讓孩子們能感受高鐵的舒適便捷，這次的台南戶外教育行程，會帶孩子們遊潟湖、體驗府城沿海人文與自然風情，欣賞更多的台灣之美。

第一次搭高鐵的謝同學說，自從知道要搭高鐵出去玩就非常興奮，特別期待跟同學一起搭高鐵體驗時速300公里的列車，「真的好開心！」

高鐵新竹站副站長柯明綸今天代表高鐵公司致贈46張來回車票，也為這趟旅程獻上誠摯的祝福。柯明綸表示，看到小朋友們的快樂表情，深刻感受到這次活動的意義；希望透過這次高鐵探索圓夢之旅，讓這群未曾搭過高鐵的偏鄉學童們，體驗高鐵的便利快速，同時留下美好的回憶。

台灣高鐵表示，將秉持回饋旅客及社會的理念，持續落實企業社會責任，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

高鐵新竹站柯明綸副站長今天代表高鐵公司致贈46張來回車票，也為這趟旅程獻上誠摯的祝福。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵新竹站柯明綸副站長今天代表高鐵公司致贈46張來回車票，也為這趟旅程獻上誠摯的祝福。圖／台灣高鐵公司提供

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