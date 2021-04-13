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接種AZ疫苗 鄭文燦：安全有效沒感覺需要疫苗假

中央社 / 桃園13日電

AZ疫苗今天起擴大接種，桃園市長鄭文燦表示，昨天打完疫苗就繼續跑行程多喝水，體溫正常也無頭痛發燒現象，相信疫苗是安全有效，他認為不需要疫苗假。

鄭文燦今天表示，他的身體狀況非常好，精神也很好。昨天打完武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗，休息30分鐘後，他就展開一天的行程，一連跑了10幾個行程，也有依照醫師建議多喝水，昨天晚上量測體溫都正常，也沒有頭痛或發燒的現象。

鄭文燦說，早上起來他又量了一次，體溫正常也沒有發燒的現象，其他接種同仁狀況也都良好，他認為疫苗是安全的、有效的，只要按照規定施打，相信可以達成更大的保護力效果，希望施打的普及率可以提高。

對於記者詢問是否需要疫苗假，鄭文燦指出，醫生建議接種疫苗後3天要多休息，但他都是正常跑行程，目前狀況良好「沒有感覺需要疫苗假」。

AZ疫苗 鄭文燦 發燒

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