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竹市推廣借用購物袋 加碼辦抽獎邀民眾參與

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾於竹蓮市場機台租借購物袋。圖／新竹市政府提供
民眾於竹蓮市場機台租借購物袋。圖／新竹市政府提供

新竹市環保局2019年首辦「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，共借出1250個環保購物袋，去年透過「環保袋自動租借機」便利模式，將環保袋租借導入竹蓮市場，借出5055個環保購物袋，租借率成長達404%。今年再新增兩處環保袋租借站點，並於4月13日至5月31日加碼舉辦「環保消費 袋袋友禮-購物袋免費租借抽獎活動」，獎項230名，最高獎項為禮券3000元，邀民眾踴躍參與，加入綠生活減塑行列。

環保局長江盛任說，竹市推廣借用購物袋已有成效，除去年設置的「愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百、竹蓮市場」4處環保袋租借站點，今年4月13日起會在愛買巨城分店與果菜市場設置「環保袋自動租借機」，使用完畢後歸還至服務台或管理室，即可退回10元押金。

江盛任說，因應賣場及傳統市場不同客群的消費行為，特別開發「綁定手機、投幣式」兩種租借方式，「綁定手機」租借地點為「愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百」，「投幣式」的「環保袋自動租借機」設置地點為「竹蓮市場、愛買巨城分店、果菜市場」。

「綁定手機」展現竹市的「科技設計力」，民眾租借購物袋不需支付任何押金，僅須透過登記綁定個人手機號碼，並刷取購物袋條碼即可進行租借及歸還。「環保袋自動租借機」投幣式，尺寸分為大、中、小，寬度各約20、40、50公分，民眾投入10元押金即可租借。

另外，4月13日至5月31日將加碼辦理抽獎活動，民眾租借環保購物袋，歸還時可獲得專屬QR code抽獎券，獎項有4項，共計230名，包括「特獎」遠東百貨商品券3000元、「頭獎」遠東百貨商品券2000元、「貳獎」遠東百貨商品券1000元、「普獎」7-11電子商品卡計200名，每人限領1個獎項，若有重複得獎者，以最高獎項為主。

今年於愛買巨城店新增購物袋租借機台，民眾購物前投幣租借。圖／新竹市政府提供
今年於愛買巨城店新增購物袋租借機台，民眾購物前投幣租借。圖／新竹市政府提供
新竹大遠百地下一樓服務台民眾開心借用購物袋。圖／新竹市政府提供
新竹大遠百地下一樓服務台民眾開心借用購物袋。圖／新竹市政府提供

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