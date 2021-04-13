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白沙屯媽起駕 藥廠老闆還願 送Ｑ版媽祖精油貼片

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
媽祖信徒的知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，為還願感恩媽祖慈悲，，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，免費送拱天宮，藥廠生產的8千包十八銅人一條根精油貼片。圖／黃熙文提供
媽祖信徒的知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，為還願感恩媽祖慈悲，，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，免費送拱天宮，藥廠生產的8千包十八銅人一條根精油貼片。圖／黃熙文提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕，往雲林朝天宮徒步進香，數萬名信徒簇擁有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，展開8天7夜宗教之旅；媽祖信徒的知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，為還願感恩媽祖慈悲，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，免費送拱天宮藥廠生產的8千包「十八銅人一條根精油貼片」。

「媽祖平安貼是我個人還願予白沙屯媽祖的結緣品」，信眾看到媽祖平安貼媽祖圖像，都發出讚嘆說「卡娃伊！」黃熙文說，媽祖平安貼非正式量產，外包裝無法大量印刷，只能以貼紙方式黏貼於錫箔夾鏈袋上，每包三片入，讓進香客行腳時方便舒緩使用。

黃熙文說，他未參與徒步進香，送精油貼片還願感恩媽祖，這次總共製作平安貼共1萬包（每包3片入），分別贈送予拱天宮8千包，另送白河店仔口福安宮2千包。

為繪製媽祖圖像送精油貼片，黃熙文還擲筊請示聖母獲三聖杯後，才開始生產，感恩媽祖！他說，第一次交稿對象是媽祖，媽祖平安貼是只送不賣的非賣品。

嘉市和氣製藥公司董事長黃熙文，留日學習漫畫，返國後承接父親藥廠生意，1981年受「小咪漫畫周刊」影響，與朋友創立「漫畫之友」研究社，1987年推出「藍色雷克」短篇漫畫，創作逾30年，完成「上海大少爺」漫畫作品，入圍金漫獎，文化部「台灣漫畫基地」曾展出黃熙文創作原畫展。

媽祖信徒的知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，為還願感恩媽祖慈悲，，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，免費送拱天宮，藥廠生產的8千包十八銅人一條根精油貼片。圖／黃熙文提供
媽祖信徒的知名藥廠老闆漫畫家黃熙文，為還願感恩媽祖慈悲，，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，免費送拱天宮，藥廠生產的8千包十八銅人一條根精油貼片。圖／黃熙文提供

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