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桃園福海宮王公過火4月19日恢復 重現飛輦轎過金火傳統
桃園市大園區竹圍福海宮奉祀輔信王公至今170年歷史，成為台灣輔信王公祖廟，該廟「飛輦轎、過金火」是無形文化資產，去年受疫情影響首度停辦；廟方今天表示，為傳承王公祖慶典，今年農曆3月8日（4月19日）輔信王公聖誕將恢復舉行王公過火儀式。
竹圍福海宮供奉輔信王公金身，為福建祖廟唯一來台本尊，至今170年歷史，也是全台60多間輔信王公祖廟，地方信眾稱「王公祖（爺）」，每年農曆3月8日輔信王公聖誕舉行王公過火儀式，「飛輦轎、過金火」為北台灣保留最盛大過金火傳統文化。
福海宮被畫入桃園航空城計畫桃機第三跑道預定地範圍，該廟管委會擲筊請示王公祖決定搬遷，目前地方兩派爭議不休；去年輔信王公聖立誕過火首度停辦，廟方表示，今年恢復舉辦，但考量疫情，參與過火神轎限約30組，過火儀式確切時程將由王公祖指示，未來福海宮配合搬遷，「飛輦轎、過金火」儀式將延續傳承。
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