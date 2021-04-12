桃園福海宮王公過火4月19日恢復 重現飛輦轎過金火傳統

桃園市大園區竹圍福海宮奉祀輔信王公至今170年歷史，成為台灣輔信王公祖廟，該廟「飛輦轎、過金火」是無形文化資產，去年受疫情影響首度停辦；廟方今天表示，為傳承王公祖慶典，今年農曆3月8日（4月19日）輔信王公聖誕將恢復舉行王公過火儀式。

竹圍福海宮供奉輔信王公金身，為福建祖廟唯一來台本尊，至今170年歷史，也是全台60多間輔信王公祖廟，地方信眾稱「王公祖（爺）」，每年農曆3月8日輔信王公聖誕舉行王公過火儀式，「飛輦轎、過金火」為北台灣保留最盛大過金火傳統文化。