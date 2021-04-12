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桃園文化復興一路科技執法 第一天違規件數讓人吃驚
桃園市龜山區文化一路與復興一路口，今起實施科技執法上路，警方針對車主行經該路口違規未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，開罰600到1800元；市警局交通大隊、龜山分局今天傍晚表示，該路口實施科技執法，經多日宣導民眾確知違規必罰，第一天取締違規件數「零」。
桃園市政府要改善國1林口交流道周邊交通秩序順暢，交通局去年11月率先建置龜山區文化一路與龜山一路口（交流道口）科技執法，第一個月開出1萬6349張違規罰單，漸具成效，如今建置龜山區文化一路與復興一路口（機捷A8長庚醫院站前）科技執法，改善國1林口交流道交通。
市警局交通大隊、龜山分局表示，文化一路與復興一路口科技執法上路，車主行經該路口違規未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，一經錄影、拍照舉發，警方逕行告發開罰，依道路交通管理處罰條例開罰600到1800元。
該路口實施科技執法第一天，由於警方宣導多日，民眾知道違規必會開單，為不讓荷包失血未出現明顯違規行為，無取締開單件數，警方呼籲民眾行經遵守交通規定，維持行車順暢，以免被取締罰款。
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