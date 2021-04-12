國軍桃園總醫院規劃新建大樓 強化急重癌症處理

國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫統包工程今天舉辦簽約儀式，大樓預計在114年完工啟用，未來將強化急重癌症處理能力，縮短次區域醫療差距，減輕北桃園急救責任醫院醫療負擔。

軍醫局局長陳建同致詞表示，新醫療大樓成立，能更加完善桃總醫療作業空間配置的整合，同時帶動桃總在高端醫療設備的投資、專業醫療人力的培育與醫療技術的提升，進而架構堅實的全方位醫療，照顧南桃園及北新竹地區軍民的醫療需求。

桃園總醫院院長林致穎表示，計畫由國防部專案投資挹注，統包工程包括急重症醫療大樓暨停車塔各1棟，急重症醫療大樓將配置急診、內外、婦兒科、手術室、心導管室、加護中心、癌症中心、高階健檢區與急性一般病房152床與中央供應室等作業空間。

林致穎指出，新大樓以人性化概念為空間設計導向、綠建築智慧節能為基礎，完善感染管控隔離動線，並導入智慧醫療系統。硬體空間規劃則結合軟體系統設計，整合急診醫療、急性腦中風醫療照護、急性冠心症醫療照護及重大外傷醫療照護，建構現代化醫療友善就醫環境，提供更有保障且即時的急、重、癌症完善醫療照顧。