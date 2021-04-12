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支支皆辛苦 徐耀昌呼籲支持桂竹筍農
苗栗縣桂竹筍產季到了，今年受到乾旱影響，減產5成以上，採收季節，泰安鄉公所4月17日將在新行政大樓前，舉辦「A-Li桂竹筍農產業文化促銷」活動，規畫1桌3000元的桂竹筍美食宴，還加碼贈送清安豆腐街200元抵用券及竹餐具，縣長徐耀昌等人邀請遊客品嘗新鮮桂竹筍料理，逛老街、享用美食。
苗栗縣泰安、南庄及獅潭山區種植2400公頃桂竹，每年3、4月如雨後春筍，年產值高達5、6億元，也是重要的經濟作物，泰雅部落更視為上帝恩賜的禮物，今年長期乾旱嚴重影響桂竹筍生長，估計今年恐減產5成左右，農友苦不堪言，泰安鄉規畫17日在新行政大樓辦理促銷活動，希望增加筍農收益。
「A-Li桂竹筍農產業文化促銷」活動，今天在縣政府第一辦公大樓辦理推介會，徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭、縣議員余文忠、楊明燁、徐功凡、張佳玲、楊文昌等人，都到場代言協助行銷，楊文昌說，他巡看約2甲地的桂竹筍，長到2尺高的只有50多支，產量大幅減少可見一斑。
徐耀昌等人比賽剝筍速度，炒熱現場氣氛，另有育達科大餐旅經營系教授黃家揚，烹調黃金桂竹筍和桂竹筍唐揚，呈現桂竹筍料理的特色和風味，令人垂涎三尺，17日促銷活動，也將推出以桂竹筍辦桌的美食宴，每桌12道佳餚，還加碼贈送200元抵用券，及紀念竹餐具組。
徐耀昌表示，乾旱嚴重減產，收成的桂筍可說「支支皆辛苦！」希望鄉親或遊客把握這次行銷活動，4月15日前網路報名訂桌，每桌3000元還加送抵用券，20桌為限，此外，縣府已協助爭取中央補助設置桂竹筍加工廠相關設施，也呼籲支持桂竹筍農產業文化促銷活動。
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