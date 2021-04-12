竹縣36家照顧機構有醫師專責看診 降低外出感染風險

因應新冠肺炎疫情，為減少照顧機構住民因外出就醫增加感染風險，衛福部去年推動「減少機構住民至醫療機構就醫方案」，新竹縣40家長期照護機構中，有36家加入，高達9成，共同守護縣內3000多名機構住民的健康。

新竹縣衛生局表示，照顧機構的住民多有慢性疾病，定期要外出看診，但機構住民大多行動不便，外出看診需有人陪伴，新冠肺炎疫情仍持續，為減少外出就醫時，住民及陪同就醫者增加感染風險，及發生交通與跌倒等意外機會，新竹縣積極推動「減少機構住民至醫療機構就醫方案」。

此方案為住民專責醫師制度，打破以往住民需自行到醫院門診看診就醫模式，由醫師走出診間到社區住宿式長照機構主動關懷，提供健康管理、必要診療及轉診服務，1名醫師最多專責照護50名住民，機構並與營養師及藥師合作，協助住民營養評估諮詢及用藥安全把關。

衛生局指出，該方案從去年10月開跑，截至今年3月，縣內一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構及身心障礙住宿式機構共40家，經新竹縣醫師公會理事長古有馨及中華社區醫養照護協會副理事長兼執行長詹雅帆，大力協助照護機構媒合各醫療機構簽訂合作契約，共36家長期照護機構加入方案，簽約率高達9成。

針對達成「建立照顧機構專責管理制度、管理住民平均就醫次數、結合或媒合專責營養師負責住民營養照護及若為糖尿病患，糖化血色素要小於8.5%」等指標的照護機構與醫療機構，後續衛福部將發放獎勵金。