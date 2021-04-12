「簡單、自然、好用」原則 苗栗縣府改造公園
苗栗縣政府配合內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，提報城鄉風貌改善計畫，第一階段內政部核定補助2000多萬元，以「簡單、自然、好用」原則，將改造三義鄉運動公園、竹南鎮扶輪公園及聖福社區公園，地方人士大表歡迎。
城鎮風貌及創生環境營造計畫主要聚焦地方特色景觀設計與改造，以城鎮地區居民「日常生活」的核心場域為主，以「簡單、自然、好用」原則，推動關鍵重要指標性大較大規模尺度改造計畫，提升生活環境品質及休閒遊憩空間等，縣府水利處第一階段獲補助2070萬元，明年底完成。
其中，三義運動公園營造計畫中央補助540萬元，地方配合款60萬元，水利處指出，三義運動公園於2000年山線鐵路地下化後，綠、美化運動公園使用，目前多處毀損，且動線空間不符合現況使用，計畫整體環境改善與規畫，設置觀光休閒步道、秘密森林、兒童歡樂園地等，活化並提供優質休閒環境。
此外，竹南鎮綠資源環境改善計畫扶輪公園及聖福社區公園，中央補助450萬元，地方配合款50萬元，防災、生態及教育功能設計，花花世界、蝴蝶樂園等打造友善使用鄰里公園，考量年長者，規畫樂齡體健區，評估必要動線，提升進出公園及無障礙使用的便利性。
水利處指出，縣府並推動環境景觀總顧問計畫，改善及督導全縣整體景觀品質，同時針對重要公共工程，委請專業顧問團隊提供詳實具體諮詢服務；另，社區規畫師駐地輔導計畫，整合相關補助計畫，發掘社區自然資源及文史、民俗等資產，彙集意見及問題，深化社區營造的精神與核心價值，發展成地方特色。
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