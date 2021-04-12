銀髮族運動量不夠 竹市議長建議增加衰弱評估

不少年長者都有運動量不足問題，新竹市議會議長許修睿今在議會提案，建議增加「長者健檢加值運動處方」，藉由竹市免費老人健檢中執行「衰弱評估」，由專業醫師開立運動處方，到專業的醫療院所、國民運動中心、運動專業團體等進行免費的運動計畫，讓銀髮族樂活，獲議會通過，由市政府列為未來施政參考。

衛生局指出，會研議提案可行性，衛生局已於110年度結合國民健康署參考世界衛生組織新版「高齡整合照護指南」長者健康整合式評估(ICOPE)，並結合醫療院所，於門診及健康篩檢時主動邀約65歲以上年長者進行「認知功能、行動能力、營養、聽力、視力、憂鬱情形、用藥及生活目標」8大面向進行整合性衰弱評估，並提供後續健康促進課程服務。

許修睿指出，目前市府正推行一行政區一運動中心，他與年長者接觸過程中，發現他們運動機率不高，運動量嚴重不足，有鑑於台灣邁入高齡、少子化社會，如何讓年長者保持良好的行動能力與生活功能，減輕家庭照顧者的負擔，是政府施政的當務之急。

許修睿說，目前新北市已在2017年配合長者免費健檢開立運動處方，成效不錯，竹市人口結構年輕，很能接受新觀念，因此他向新北借鏡，相信該提案可在竹市成功推動，達到年長者保健預防的效果。

「長者健檢加值運動處方」是在竹市免費老人健檢中執行「衰弱評估」，若發現異常，將由專業醫師開立「運動處方」，內容包含有氧運動、肌力訓練、伸展運動及平衡運動等，讓年長者到受過專業訓練的醫療院所、國民運動中心、社區教室進行運動計畫體驗，鼓勵銀髮族養成運動習慣，積極保健，達到預防及反轉衰弱、降低慢性病風險、減緩疾病失能的目標。