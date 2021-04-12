鄭文燦贈匾福隆巖祖師廟揭匾 廟宇轉型公益文化中心

桃園市蘆竹區福隆巖供奉清水祖師，大竹新莊地區信眾稱為「新莊仔廟」，吸引民眾參拜香火鼎盛，市長鄭文燦今天上午前往福隆巖為贈送新匾「澤披蒼生」揭匾，，他表示，福隆巖為清水祖師爺古老廟宇之一，見證大竹地區開發史，祈求清水祖師庇佑地方平安、建設大進步，讓台灣下半年防疫、經濟發展成績更好。

福隆巖清水祖師爺在北台灣僅次於三峽祖師廟，是大竹新莊地區重要信仰中心，該廟主委王金榮說，該廟過去以來經過多次整修，感謝鄭市長贈匾和揭匾，台灣今年來少雨，祈求清水祖師爺多降甘霖，庇佑風調雨順、國泰民安。

鄭文燦表示，蘆竹大竹地區位於南崁、青埔及航空城計畫區之間，近幾年來，市府在大竹地區推動多項建設，帶動大竹成為一個良好生活圈，福隆巖見證大竹開發，期待桃園廟宇未來都可轉型為地方推動公益、文化活動中心，促進地方團結和進步。