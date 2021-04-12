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竹塹琉璃美感藝術教育再提升 竹市富禮國中脫穎而出
新竹市富禮國中深根藝術教育多年，獲「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定，該校辦理全國唯一玻璃技藝教育化工職群課程，推廣玻璃藝術教育20年，在地玻璃大師們到校指導，學生得在高達800度的高溫烈焰下燒製玻璃作品，不僅做出成績，也讓孩子們找到升學的方向，甚至在燒製玻璃過程中獲得自信。
富禮國中將玻璃產業特色融入教學及社團中，是新竹市唯一設有玻璃技藝課程的學校，學生面對玻璃化工課程最大的挑戰，就是在高溫烈焰下燒製玻璃作品，衣服濕透是司空見慣的事。隨班指導老師呂蕙怡說，學生們克服困難習得一技之長，也為自己升學之路開啟另一扇窗，去年以技藝教育競賽化工職群第一名畢業的林苡真，目前正在國立新竹高商就讀。
另外，還有一名視力不佳的男學生陳政宏，因火焰造成的眼睛不適感，曾讓他想放棄課程，但他卻因烈焰熔融後的玻璃作品之美克服障礙，還獲得新竹市技藝教育競賽化工職群第三名，目前已在新竹高工就讀二年級。
玻璃業師邵尊漢老師說，希望誘發學生對於玻璃的喜愛，並引導出自己的創意。他會先讓學生認識各種玻璃材質的差異及特性，並鼓勵天馬行空的創意想法，再輔以燒製的技能，激發出藝術與技能融合的創意作品。
富禮國中校長涂靜娟說，多年堅持該校是竹市最小規模的國中學校，奠基琉璃藝術美感教育，每年更接待美國姐妹市交換學生體驗玻璃燒製，近年也積極推動管樂行進樂團、旗舞隊、美術社等，讓偏鄉的孩子發自內心喜愛藝術，在人生的舞台上找到更多自我試探、自我肯定的機會。
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