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竹塹琉璃美感藝術教育再提升 竹市富禮國中脫穎而出

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
富禮國中學生田恩慈燒製玻璃筷架。圖／新竹市政府提供
富禮國中學生田恩慈燒製玻璃筷架。圖／新竹市政府提供

新竹市富禮國中深根藝術教育多年，獲「教育部藝術教育貢獻獎」全國績優學校肯定，該校辦理全國唯一玻璃技藝教育化工職群課程，推廣玻璃藝術教育20年，在地玻璃大師們到校指導，學生得在高達800度的高溫烈焰下燒製玻璃作品，不僅做出成績，也讓孩子們找到升學的方向，甚至在燒製玻璃過程中獲得自信。

富禮國中將玻璃產業特色融入教學及社團中，是新竹市唯一設有玻璃技藝課程的學校，學生面對玻璃化工課程最大的挑戰，就是在高溫烈焰下燒製玻璃作品，衣服濕透是司空見慣的事。隨班指導老師呂蕙怡說，學生們克服困難習得一技之長，也為自己升學之路開啟另一扇窗，去年以技藝教育競賽化工職群第一名畢業的林苡真，目前正在國立新竹高商就讀。

另外，還有一名視力不佳的男學生陳政宏，因火焰造成的眼睛不適感，曾讓他想放棄課程，但他卻因烈焰熔融後的玻璃作品之美克服障礙，還獲得新竹市技藝教育競賽化工職群第三名，目前已在新竹高工就讀二年級。

玻璃業師邵尊漢老師說，希望誘發學生對於玻璃的喜愛，並引導出自己的創意。他會先讓學生認識各種玻璃材質的差異及特性，並鼓勵天馬行空的創意想法，再輔以燒製的技能，激發出藝術與技能融合的創意作品。

富禮國中校長涂靜娟說，多年堅持該校是竹市最小規模的國中學校，奠基琉璃藝術美感教育，每年更接待美國姐妹市交換學生體驗玻璃燒製，近年也積極推動管樂行進樂團、旗舞隊、美術社等，讓偏鄉的孩子發自內心喜愛藝術，在人生的舞台上找到更多自我試探、自我肯定的機會。

新竹市富禮國中辦理全國唯一玻璃技藝教育化工職群課程，推廣玻璃藝術教育20年。圖／新竹市政府提供
新竹市富禮國中辦理全國唯一玻璃技藝教育化工職群課程，推廣玻璃藝術教育20年。圖／新竹市政府提供
去年以技藝教育競賽化工職群的第一名畢業的林苡真目前正在國立新竹高商就讀。圖／新竹市政府提供
去年以技藝教育競賽化工職群的第一名畢業的林苡真目前正在國立新竹高商就讀。圖／新竹市政府提供

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