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銀樓未加裝強化玻璃被搶 苗警3天內破案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，逮捕2名嫌犯。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，逮捕2名嫌犯。記者范榮達／翻攝

苗栗市中正路一家銀樓4月7日晚間遭歹徒持鐵槌敲破展示櫥窗，涉嫌搶走14條金飾，損失約60萬元，警方組成專案小組偵辦，今天宣布破案，9日逮捕師徒2人組，起獲6條金飾贓物，及作案機車，全案依搶奪罪移送苗栗地檢署，檢察官聲請羈押獲准。

苗栗市4月7日晚間發生銀樓搶案，專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，立即動員警力投入，警方調查，劉姓（59歲）、謝姓（52歲）是竊盜師徒，犯案前利用不同車型及車牌設置斷點，企圖影響警方偵辦方向，並多次前往觀察地形，認為傳統銀樓未裝設強化玻璃，有機可乘。

警方說，2人步行期間全程戴安全帽及口罩，並刻意繞路走田埂，避開大馬路的監視器，犯案後選擇新庄街巷弄交織區域逃逸，並將犯案機車、安全帽及變裝衣物丟棄至偏僻處所，規避警方查緝，辦案人員一路追查，鎖定進出的田埂，9日先拘捕劉男再循線到台中逮捕謝男到案，連夜至竹南地區順利起獲埋藏6條金飾。

警方表示，作案機車棄置在後龍溪河床涵洞內，水深約有半身高，經專案小組涉水並出動拖吊車取出，10日上午協請苗栗縣山城救援協會於河床溪水中擴大搜尋，起獲犯案時安全帽、衣褲等贓物，苗栗分局分局長楊贊鈞帶相關幹部親自送回被害店家領回，展現警察追緝不法及保護民眾生命財產的決心，店家備感窩心。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，專案小組不眠不休追緝，2天迅速破案安定民心，警方維護治安的決心與能力，不容許有公然暴力案件發生，保護民眾生命財產安全，給民眾安居樂業的環境。

苗栗警察分局偵破銀樓搶案，在後龍溪涵洞起出作案機車。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，在後龍溪涵洞起出作案機車。記者范榮達／翻攝
苗栗市中正路一家銀樓 4月7日遭歹徒持鐵槌，敲破櫥窗玻璃搶走10幾兩金飾。圖／本報資料照片
苗栗市中正路一家銀樓 4月7日遭歹徒持鐵槌，敲破櫥窗玻璃搶走10幾兩金飾。圖／本報資料照片
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，分局長楊贊鈞歸還起獲的金飾，被害人相當感激。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，分局長楊贊鈞歸還起獲的金飾，被害人相當感激。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，起獲6條金飾贓物。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局偵破銀樓搶案，起獲6條金飾贓物。記者范榮達／翻攝

銀樓 警察 苗栗縣

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