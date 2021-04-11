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影／桃園彩色海芋季閉幕 鄭文燦：閉幕不閉園延2周

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2021桃園彩色海芋季最後一天，海洋風裝置藝術吸引民眾親子、情侶檔人潮賞花拍美照、打卡。記者曾增勳／攝影
2021桃園彩色海芋季最後一天，海洋風裝置藝術吸引民眾親子、情侶檔人潮賞花拍美照、打卡。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區2021桃園彩色海芋季展期最後一天，吸引大批民眾親子、情侶、夫妻檔人潮參觀，市長鄭文燦今天下午主持今年海芋季閉幕儀式，拉出大泡泡表演象徵明年見，他高興宣布，今年彩色海芋季16天創下150萬人次參觀，人潮眾多，他決定海芋季「閉幕不閉園」延長2周，農民市集、農場優惠活動照常，警方維持交通秩序，歡迎尚未來過民眾趕緊來海芋花海體驗。

桃園彩色海芋季去年受到疫情影響停辦一年，今年在大園區溪海休閒農業區恢復舉辦，以「海洋奇芋記」為主題，在約6公頃園區栽植8種顏色彩色海芋6萬株，香水百合2萬株及在地生產草花20萬株，構成花海十分吸睛，展期16天來，吸引大量遊客、親子、情侶前往賞花拍美照、打卡。

彩色海芋季至今天下午閉幕儀式，滿園約6公頃海芋園區人潮不停，最後在夢幻泡泡表演藝術下，為活動畫下句點，鄭文燦帶領市政府團隊和民代共同主持閉幕式，與遊客合照，鄭更拿起工具打出大泡泡，象徵彩色海芋季明年見。

鄭文燦表示，今年彩色海芋季16天創150萬人次參觀，尤其清明假期接駁車班班滿載，許多民眾甚至自青埔站步行前往，體驗海芋季6公頃8萬株8色彩色海芋花海及7大海洋風裝置藝術，很有看頭，因此決定「閉幕不閉園」延長2周，希望農民市集、農場優惠活動照常，警方維持交通秩序，歡迎尚未來過的民眾前往賞花體驗。

桃園市長鄭文燦（中）主持桃園彩色海芋季閉幕，拉出大泡泡表演象徵海芋季明年見。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持桃園彩色海芋季閉幕，拉出大泡泡表演象徵海芋季明年見。記者曾增勳／攝影
2021桃園彩色海芋季最後一天，海洋風裝置藝術吸引民眾親子、情侶檔人潮賞花拍美照、打卡。記者曾增勳／攝影
2021桃園彩色海芋季最後一天，海洋風裝置藝術吸引民眾親子、情侶檔人潮賞花拍美照、打卡。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右五）主持桃園彩色海芋季閉幕，宣布「閉幕不閉園」延長2周。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右五）主持桃園彩色海芋季閉幕，宣布「閉幕不閉園」延長2周。記者曾增勳／攝影

海芋 鄭文燦

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