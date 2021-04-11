聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北新瓦屋客家文化保存區公廁大改造 8月完工啟用
隱身在新竹縣竹北市高樓中的新瓦屋客家文化保存區，是都會區中一處難得保有純樸客家風味的景點，特色藝文店家紛紛進駐，吸引遊客造訪，為提供更優質的環境，縣府文化局辦理無障礙友善環境及公廁改善工程，目前已圍起安全圍籬進行分區施工，預計8月可完工開放。
文化局表示，鄰近新竹高鐵的新瓦屋客家文化保存區，是全國第一處「客家文化保存區｣，園區裡有文創、藝術、美食及客家文化，假日時會舉辦市集，集結了各類的新竹在地小攤販，為讓民眾前來新瓦屋遊玩及參與活動，如廁更舒適安全，同時也體貼不同族群所需，將透過通用設計概念，建置親子友善服務設施。
此次工程改善分為2階段，整修工程總經費190萬5000元，預計改造原有廁所、哺乳室，通風、排水、採光，包含調整為單一出入口、解決廁間數不足問題，女廁將從原本7間增加為14間，同時改善鋪平入口高低落差，使無障礙空間更為完整，哺乳室也將改善地坪，並增設洗手台、尿布台等設備。
第1階段從4到5月進行東側公廁及無障礙廁所，第2階段6至7月進行西側公廁及集哺乳室施工，整體設計一改原本灰暗色調，利用止滑木紋磚輔以柔和色牆面、馬賽克磁磚及增加照明燈座，使空間呈現明亮感。
文化局說，公廁施工期間，為避免影響遊客如廁，在禾埕廣場上配置6座臨時流動廁所，其中1座為無障礙專用流動廁所，並請廠商定時消毒清潔，滿足民眾需求，歡迎多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言