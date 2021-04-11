竹北新瓦屋客家文化保存區公廁大改造 8月完工啟用

隱身在新竹縣竹北市高樓中的新瓦屋客家文化保存區，是都會區中一處難得保有純樸客家風味的景點，特色藝文店家紛紛進駐，吸引遊客造訪，為提供更優質的環境，縣府文化局辦理無障礙友善環境及公廁改善工程，目前已圍起安全圍籬進行分區施工，預計8月可完工開放。

文化局表示，鄰近新竹高鐵的新瓦屋客家文化保存區，是全國第一處「客家文化保存區｣，園區裡有文創、藝術、美食及客家文化，假日時會舉辦市集，集結了各類的新竹在地小攤販，為讓民眾前來新瓦屋遊玩及參與活動，如廁更舒適安全，同時也體貼不同族群所需，將透過通用設計概念，建置親子友善服務設施。

此次工程改善分為2階段，整修工程總經費190萬5000元，預計改造原有廁所、哺乳室，通風、排水、採光，包含調整為單一出入口、解決廁間數不足問題，女廁將從原本7間增加為14間，同時改善鋪平入口高低落差，使無障礙空間更為完整，哺乳室也將改善地坪，並增設洗手台、尿布台等設備。

第1階段從4到5月進行東側公廁及無障礙廁所，第2階段6至7月進行西側公廁及集哺乳室施工，整體設計一改原本灰暗色調，利用止滑木紋磚輔以柔和色牆面、馬賽克磁磚及增加照明燈座，使空間呈現明亮感。