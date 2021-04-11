竹市最大圖書館龍山分館暑假啟用 共600坪6萬冊藏書

新竹市府活化鄰近竹科、閒置已久的龍山綜合大樓，將2至4樓近600坪空間整建為圖書館「龍山分館」，除有近6萬冊藏書，2樓還有一整層親子閱讀專屬空間，全館以森林為設計概念，採綠色、木質色調，搭配智慧型圖書管理系統，預計今年暑假啟用，屆時將是竹市最大的圖書館。

文化局指出，龍山綜合大樓原是市場、商場及辦公室，但閒置已久，由於新竹市立圖書館已拆除，將耗資8億餘元重建，在新館2022年底完工前，市府將閒置的龍山綜合大樓2至4樓活化整建為圖書館龍山分館，啟用後會積極辦理閱讀活動，盼帶動大樓商機。

龍山分館藏書為綜合性，提供不同年齡層民眾共享，2樓為兒童、親子閱覽區，也有新書及雜誌展示區；3樓是視聽閱覽、自修及討論室；4樓規畫為開架綜合性藏書，全館可容納近6萬冊藏書，提供各年齡層閱讀。

文化局表示，竹市連續3年獲得國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」殊榮，每人平均借閱冊數4.3冊，蟬連非六都縣市民眾借閱冊數之冠，但資源卻遠不及需求。

目前竹市有香山、鹽水、金山、南寮等社區型圖書館，近年也成立將軍村圖書資訊園區、動物園分館、青少年分館、龍山分館、西門自修室等閱覽空間，關東客家主題圖書館也積極籌備中，另於竹市稅務局、文化局演藝廳及東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館，讓民眾24小時享受閱讀。