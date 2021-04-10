大溪看得見101煙火奶瓶刷？3國中生找到答案還獲大獎

全國十大經典小鎮之一桃園大溪，看得見101放煙火的時候整棟大樓「（奶）瓶刷」的樣子嗎，大溪國中3位女學生在學校覺得有點悶，看著幼兒園老師用刷子刷奶瓶（2歲幼兒專班）打發時間，當數學老師老師蔡之民找上她們參加台師大全國「數感盃」數學寫作競賽，3人發想的議題，就是想知道大溪哪裡可以看見101放煙火奶瓶刷的樣子。

她們運用畢氏定理、類三角形和一些數學計算方式，確認理論上大溪可以看得見，不過卻被大漢溪下游右邊的鳶山擋住視線，這時候只有借重「愚公移山」削掉一半的鳶山大溪仁就可以看見101的煙火。雖然研究結果是看不見奶瓶刷，但是研究過程還是為她們贏得數感杯大賽銀獎。

3位學生分別是陳靖恩、羅珮秦、林榆昕，他們是9年級3個不同班的學生，不過數學老師都是蔡之民，在老師的指導下，利用畢氏定理得知從101樓頂，可以有約80公里遠的視野，也就是說方圓80公里內的地區，撇除掉地形和天氣因素，都是可以看得到101，「可別小看我們的眼睛，一雙正常的眼睛，視距可以達到無限遠」，三位學生補充說明。

學生們說，大溪和101的直線距離是32公里，也就是說若地形平坦且無障礙物的阻擋，想要從大溪直視101並不是遙不可及的夢想，雖然看到的可能是和冰箱上的101磁鐵差不多大，但能在樸實無華的小鎮上看到全台最高的建築物，已經為平淡的生活增添了些許色彩，。好好利用這項優勢，也許能將大溪打造成新的網美打卡景點。

她們選擇最有可能看清楚101的兩個地點，一個在大溪崎頂最高的住宅大樓頂樓，一個在大漢溪右岸的山豬湖生態親水園區，結果發現只能看見疑似101避雷針的視角，原因是三峽的鳶山擋住視線。

鳶山海拔高度291公尺，如果用相似三角形原理計算，「可請愚公來幫助我們把擋住101的鳶山往後移動約18.6公里」，或把鳶山挖到低於117.10公尺。「Impossible is nothing.」學生們天真的說人因夢想而偉大，夢想實現，這樣一來我們就能在大溪看101跨年煙火了。