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影／頭屋表揚白金、鑽石婚楷模 盼成年輕人效法對象

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，會中並安排日本舞等表演節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，會中並安排日本舞等表演節目。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭屋鄉公所上午在曲洞宮旁的廣場舉辦鄉內的鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻、37對滿60年的鑽石婚夫妻到場參加，這次大型的婚慶楷模表揚活動是近年來鄉內首度舉辦，縣長徐耀昌到場頒獎，也希望年輕一輩珍惜緣分，重視婚姻，能夠相互包容、扶持，維持和諧美滿的家庭。

頭屋鄉公所表示，今年鄉內有60對鑽石婚楷模及6對白金婚楷模，鄉公所為推廣正確的家庭價值觀、宣揚敬老孝親，特地規畫辦理這次活動，致贈每對夫妻賀匾、禮品、蛋糕及禮券，部分受表揚者年事已高無法參與，現場除安排精采的客家歌唱及日本舞，也設置各式鑽石婚、白金婚打卡點及攤位供大家同樂。

頭屋鄉長徐鑫榮說，頭屋郷人口老化，許多鄉民都是老人家，夫妻要結縭60年、70年十分不易，藉這次活動除帶給這些老人家一日歡樂，也期盼他們成為年輕人效法的對象。

苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，會中並安排日本舞等表演節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，會中並安排日本舞等表演節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉上午在曲洞宮旁廣場舉辦鑽石婚及白金婚楷模表揚，共有3對結婚滿70年的白金婚夫妻到場受獎。圖／苗栗縣政府提供

鑽石 婚姻

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