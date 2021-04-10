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桃園有多個台鐵工程標案尚未竣工 勞動局進行勞動檢查
鑑於今年4月2日台鐵太魯閣號發生重大事故，為落實職業安全衛生，桃園市長鄭文燦指示，施工管理應加強嚴格督導及管理，並要求勞動局長吳宏國規畫相關專案計畫，並派員進行第一波勞動檢查。
勞動局表示，桃園市台鐵「鐵路行車安全改善6年計畫」尚有多個工程標案未完竣，勞動檢查處長李賢祥已指派副處長及秘書分別於4月8日及4月9日，帶隊實施第一波勞動檢查，檢查當日更會同台灣鐵路工會，以有效針對相關職場安全問題進行督導改善，盼藉由密集檢查以提升台鐵施工管理。
勞動局指出，台鐵工程專案檢查，檢查重點為營造工程風險評估、安全衛生設備及措施及職業安全衛生管理計畫等，並督促台鐵應負起原事業單位承攬管理責任，促使承攬商做好職業安全衛生管理。
勞動局更建議台鐵，應優於法令規定，加強鐵路工程的連繫與調整及增加工作場所巡視次數，且應該指導及協助承攬商的職業安全衛生教育訓練。
吳宏國呼籲，營造工程施工廠商只要承攬工程案件，不論是公共工程或是民間工程，均需依職業安全衛生法令規定辦理，如查獲重大缺失事項或有立即危害之虞，將依法於現場通知立即停工且處以罰鍰處分，並於停工後儘速辦理改善且須陳報勞動檢查處同意復工。
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