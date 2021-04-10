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桃園市長鄭文燦及香川縣知事 睽違2年線上台日交流

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦昨天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造進行線上對談。圖／市府秘書處提供
桃園市長鄭文燦昨天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造進行線上對談。圖／市府秘書處提供

桃園市長鄭文燦昨天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造進行線上對談，鄭文燦表示，桃園和香川縣今年適逢友好締結5周年，限於新冠疫情無法出訪，這次睽違2年未見，雙方都很期待未來透過網路進行交流活動。

鄭文燦說，感謝濱田惠造在部桃事件發生時，立刻錄製影片在臉書為桃園聲援，此次台鐵太魯閣號事件，也給予關切慰問。期待未來以不同樣態交流，台日觀光高峰論壇預計今年底在桃園舉行，若疫情趨緩，歡迎濱田知事率團到訪。

濱田惠造表示，雖然去年受疫情影響，人員無法往來，但雙方交流仍未停歇，積極利用網路保持聯繫，疫情變化、遭逢災害時，雙方即透過社群媒體表達關心、聲援之意，去年10月底進行桃園線上旅遊，更邀請香川縣學童遊覽桃園觀光景點。

濱田惠造提及，桃園市政府秘書處發行的「桃園散策」，完整介紹了桃園歷史、旅遊資訊。現在線上旅行盛行，可和鄭文燦在網路上進行雙邊城市導覽。

市府秘書處長顏子傑說，桃園市與香川縣在2016年7月18日締結「桃園市與香川縣交流協定」，今年即將迎接5周年，雙邊在文化、藝術、觀光、教育、體育等多元領域進行交流，期盼未來桃園、香川疫情期間持續推動交流，也期待疫後見面交流。

桃園市長鄭文燦昨天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造進行線上對談。圖／市府秘書處提供
桃園市長鄭文燦昨天和日本友好城市香川縣知事濱田惠造進行線上對談。圖／市府秘書處提供

疫情 鄭文燦 社群媒體

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