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友善生態從道路工程做起 苗栗聯大路多項友善生態設計

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
聯大路因施工調撥車道改為單向通行，縣府工務處依生態檢核要求，特別採用多項友善生態工法及設計，盼友善生態從道路工程做起。記者胡蓬生／攝影
聯大路因施工調撥車道改為單向通行，縣府工務處依生態檢核要求，特別採用多項友善生態工法及設計，盼友善生態從道路工程做起。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府投注2億多元辦理苗栗市聯大路整體改善，預計明年6月完工，全長2.6公里的聯大路現因施工調撥車道改為單向通行，縣府工務處依生態檢核要求，採用了多項友善生態工法及設計，期盼友善生態從道路工程做起，讓聯大路成為安全及生態保育工作雙贏的最佳示範道路。

工務處指出，聯大路原有2公尺寬機車道，將增為3.5公尺寬混合車道，並加大外側路肩至1公尺，可提供偏離車道的機慢車有更大緩衝空間，工程除改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，近來環境生態議題愈來愈受關注，道路工程也針對友善生態保育及相關工法施作。

工務處長古明弘表示，施工規畫特別「迴避」保留道路兩側既有林相，避免施工單位進入破壞或干擾，以提供生物棲息及覓食基本生存空間，附近南龍坑溪是石虎棲地，這路段雖以高架通過，但溪床為石虎主要通道，工程必須避免破壞橋下溪床環境，更禁止堆積工程廢棄土石。

道路原有60公分混凝土管改成新設3座橫越箱涵，可讓石虎、爬蟲類等小型動物往返兩側棲地，道路左、右側將新設鏈式鐵絲網柵欄，引導動物從道路下方箱涵通過，減少路殺；道路平行的既有排水溝，每100公尺都會以塊石、竹子及木材製作簡易動物逃生坡道，小型動物如不慎掉落後容易脫逃。

此外，為降低石虎等野生動物遭路殺機率，沿路設置減速標線及石虎警告標誌，施工期間也要求避開上午8點前及下午5點後的動物覓食旺盛期間，工區車輛在工區周圍速限30公里，同時禁止施工人員捕捉、傷害野生動物，如發現疑似石虎等野生動物停留，要求立即通報並暫時停工。

古明弘指出，聯大路工程在設計階段整合了專家學者意見，將道路安全及生態友善考量都納入，並將依生態檢核在施工前、施工中及施工後進行監測調查，了解成效，期許透過工程實績有效降低開發行為對棲地的生態衝擊。

聯大路因施工調撥車道改為單向通行，縣府工務處依生態檢核要求，特別採用多項友善生態工法及設計，盼友善生態從道路工程做起。記者胡蓬生／攝影
聯大路因施工調撥車道改為單向通行，縣府工務處依生態檢核要求，特別採用多項友善生態工法及設計，盼友善生態從道路工程做起。記者胡蓬生／攝影

石虎 車道 生態保育

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