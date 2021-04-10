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竹北東興圳認識吳濁流文學 水岸音樂會吸引家庭野餐

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
吳濁流文藝營嘉年華吸引許多民眾前來野餐，不少都是爸媽帶著小孩利用假日走出戶外遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
吳濁流文藝營嘉年華吸引許多民眾前來野餐，不少都是爸媽帶著小孩利用假日走出戶外遊玩。記者巫鴻瑋／攝影

竹北市東興圳景觀公園今天舉辦吳濁流文藝營嘉年華，上午就已經吸引不少家長帶著小朋友前來野餐，現場透過文藝表演讓民眾享受水岸音樂會之美，這也是東興圳第一期工程完工啟用後的首場大型活動，不少民眾都認為在都市內能有這樣的環境非常宜人。

活動由財團法人新竹縣文化基金會主辦、新竹縣政府文化局承辦，不僅有兒童寫生比賽、環保綠市集，更有水岸音樂會，請來黃子軒與山平快、愛客樂樂團、新竹縣立交響管樂團等樂團，還利用行動書車擺設吳濁流作品專區，讓更多人藉此機會認識這位客家詩人的文學作品。

竹北市民林姓家長說，自從東興圳公園完工後，就時常帶孩子來公園散步，也會教孩子認識水圳中生活的植物、魚蝦，也特別發現這邊的水池生活著大群台灣鯛，對於孩子是親近自然的好環境，而這次的活動也讓他們一家第一次在公園裡野餐體驗，感覺十分特別。

縣府表示，為了讓民眾瞭解東興圳之美，活動才特別選在這舉辦；東興圳景觀再造計畫拆除了原本水泥圳道，改用砌石、卵石散鋪方式，便於植物生長及魚類躲藏，創造多樣化的生態棲地環境，同時設置步道、平台及棚架，讓人與水更親近，但也在池中設置生態島，以水隔離減少人為干擾。

縣長楊文科下午也來到活動現場，特別走到現場的活動攤位「亻厓講客」前，他表示竹北雖然有許多外來人口移居，但是東興圳、竹北、新竹到處都乘載著客庄的歷史文化，鼓勵家長讓孩子們能學習客家話。

吳濁流文藝營嘉年華吸引許多民眾前來野餐，不少都是爸媽帶著小孩利用假日走出戶外遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
吳濁流文藝營嘉年華吸引許多民眾前來野餐，不少都是爸媽帶著小孩利用假日走出戶外遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
活動單位表示兒童寫生比賽吸引了500多人參加，孩子們都用豐富的創意畫下自己心中的東興圳。記者巫鴻瑋／攝影
活動單位表示兒童寫生比賽吸引了500多人參加，孩子們都用豐富的創意畫下自己心中的東興圳。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 樂團 野餐

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