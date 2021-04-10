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北科附工歷史建築遭破壞未修復 議員：民眾以為是鬼屋

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園農工宿舍群部分為日式建築，被列為歷史建築，2019年4月11日卻遭不明人士破壞。圖／國立台北科技大學附設桃園農工提供
桃園農工宿舍群部分為日式建築，被列為歷史建築，2019年4月11日卻遭不明人士破壞。圖／國立台北科技大學附設桃園農工提供

桃園市國立台北科技大學附設桃園農工，校內歷史建築「桃園農工宿舍群」前年遭不明人士敲壞，議員批評至今竟然還沒修復，甚至被民眾詢問「是不是鬼屋？」市府文化局裁罰校方30萬元，校方不服提起行政訴訟。

北科附工建於日治時代，校內農工宿舍群部分為日式建築，2017年3月24日登錄為「桃園農工宿舍群」歷史建築，占地2千多坪。市議員黃婉如痛批，桃園農工宿舍群前年有兩棟建物遭到破壞，歷史建築變得殘破不堪，「擺在那裡沒有要修復？」。

黃婉如表示，成功路上車來車往，連民眾都問她「這是不是鬼屋？還是廢墟？我不好意思告訴他們這是歷史建築」，各單位都有自己的專長，學校負責教育，哪懂修復工程，這方面文化局應該協助、輔導學校，不能散漫放任。

文化局回應，目前正在協助校方向文化部申請修復計畫經費，另外在管理維護方面，會不定時訪視與巡查，只要校方有遇到相關問題，都會提供幫助。

北科附工校長陳勝利無奈的說，校園佔地25公頃，監視器無法遍及整個校園，找不到是何人破壞歷史建築，不過已提交修復計畫書給文化部，總修復工程經費約1億多元，將由中央及地方共同負擔，若計畫順利通過，修復工程預計需要約2至3年。

至於文化局裁罰校方30萬元，校方不服提起行政訴訟，文化局在去年12月8日陳報桃園地方法院，將「裁罰新台幣30萬元」及「公布學校名稱、相關人等移請教育部妥處」兩部分應一併審理、判決，目前全案移送台北高等行政法院審理中。

北科附工於日治時代已建立，校內農工宿舍群部分為日式建築，師生認為有保存價值主動提報。圖／桃園市文化局提供
北科附工於日治時代已建立，校內農工宿舍群部分為日式建築，師生認為有保存價值主動提報。圖／桃園市文化局提供

歷史建築 文化局

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