新竹市三民國中通學步道完工 串連綠園道、隆恩圳

新竹市三民國中位於市區，學生通學道路狹窄，常與車爭道，險象環生，市府去年啟動新竹市隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程，投入3千萬元改善三民國中通學步道，全長1.4公里近日完工，學生能放心通行在寬敞的通學步道，沿線有綠樹遮蔭與休憩座椅，也能漫步前往隆恩圳與經國路綠園道，今年將持續改善三民國小通學步道。

三民國中位處竹市中央路、自由路、民主路交界，附近有大型百貨商場及果菜市場，人車流很大，早上尖峰時刻，常有學生、買菜族與開車族相互爭道，險象環生，市府近年推動步行城市計畫，爭取經費改善全市步行環境，也納入三民國中通學步道。

三民國中校長丁淑觀說，改善工程也將校門改設至中央路，並將原本厚重圍牆改為通透式圍牆，與三民公園綠帶連接，師生都有感校園視覺變得寬闊，學生陳以容、韓晨曦也很滿意開闊無礙的通學步道，開心地說上學路變得清爽不沉重，讓人自在愉快。

市府指出，此次也改善了三民網球場既有步道舖面老舊、凹凸不平等問題，並保留三民國中既有大樹，將單一樹穴改為連續綠帶，創造綠蔭長廊，整體改善工程沿著中央路繼續向東連結自由路，解決騎樓與人行道高地差不順接問題，讓民眾走得舒適。