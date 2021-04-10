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苗栗市廚餘示範農場抽籤 340人幸運中籤當快樂農夫
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，大家滿懷希望，期待能中籤享受田園農耕樂趣，中籤者可在12平方公尺大小的農園單位免費耕作2年，規畫自己想栽種的作物，市公所呼籲大家切勿使用農藥及除草劑等有害土地和環境的行為，以維護農作物品質與安全，創造雙贏。
市公所推廣廚餘示範農場已17年，深受市民支持，幾乎每年抽籤都僧多粥少，十分搶手，今年報名的市民有 512人，經戶口驗證共448人完成報到，幸運中籤者都相當開心。
苗栗市邱鎮軍表示，示範農場規畫A區94個單位、B區189個單位、C區57個單位。總數有340個耕作區，每單位面積12平方公尺，幸運中籤者需要接受耕作安全教育講習2小時，免費耕作權2年，民眾能依農作物的生長期，好好規畫自己想種的農作物，希望大家種得開心，吃出健康。
邱鎮軍呼籲參與耕作的鄉親不要使用農藥、除草劑，大家要彼此約束提醒，共同維護農作物品質與安全，因目前正值全台乾旱時節，希望大家節約用水，澆完菜離開時務必要關緊水龍頭，遵守農場相關規定。
清潔隊長孫春明提醒，清潔隊會在各區農場完成單位名牌豎立作業，中籤市民即可開心安排進場種植，如果公佈1周內沒有耕作事實者，市公所將收回另作處置；個人耕作區塊必須積極管理維護，不可任由雜草叢生或栽種的作物攀爬至鄰近區塊妨礙他人耕作，經通知限期改善未獲回應者，市公所將強制收回，希望幸運中籤鄉親把握難得機會，享受種植快樂，也做個負責勤勞的農夫。
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