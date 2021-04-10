快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗市廚餘示範農場抽籤 340人幸運中籤當快樂農夫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，市長邱鎮軍到場抽出幸運者。圖／苗栗市公所提供
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，市長邱鎮軍到場抽出幸運者。圖／苗栗市公所提供

苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，大家滿懷希望，期待能中籤享受田園農耕樂趣，中籤者可在12平方公尺大小的農園單位免費耕作2年，規畫自己想栽種的作物，市公所呼籲大家切勿使用農藥及除草劑等有害土地和環境的行為，以維護農作物品質與安全，創造雙贏。

市公所推廣廚餘示範農場已17年，深受市民支持，幾乎每年抽籤都僧多粥少，十分搶手，今年報名的市民有 512人，經戶口驗證共448人完成報到，幸運中籤者都相當開心。

苗栗市邱鎮軍表示，示範農場規畫A區94個單位、B區189個單位、C區57個單位。總數有340個耕作區，每單位面積12平方公尺，幸運中籤者需要接受耕作安全教育講習2小時，免費耕作權2年，民眾能依農作物的生長期，好好規畫自己想種的農作物，希望大家種得開心，吃出健康。

邱鎮軍呼籲參與耕作的鄉親不要使用農藥、除草劑，大家要彼此約束提醒，共同維護農作物品質與安全，因目前正值全台乾旱時節，希望大家節約用水，澆完菜離開時務必要關緊水龍頭，遵守農場相關規定。

清潔隊長孫春明提醒，清潔隊會在各區農場完成單位名牌豎立作業，中籤市民即可開心安排進場種植，如果公佈1周內沒有耕作事實者，市公所將收回另作處置；個人耕作區塊必須積極管理維護，不可任由雜草叢生或栽種的作物攀爬至鄰近區塊妨礙他人耕作，經通知限期改善未獲回應者，市公所將強制收回，希望幸運中籤鄉親把握難得機會，享受種植快樂，也做個負責勤勞的農夫。

苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區。圖／苗栗市公所提供
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區。圖／苗栗市公所提供
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，市長邱鎮軍（右二）到場抽出幸運者。圖／苗栗市公所提供
苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，市長邱鎮軍（右二）到場抽出幸運者。圖／苗栗市公所提供

廚餘

延伸閱讀

解決中市焚化廠處理量能不足 環保局多管道推資源回收

苗栗市銀樓遭搶10多兩金飾 警方漏夜追捕歹徒

好康！苗市釋出後火車站74格免費機車停車格

苗栗縣立體育館6000多萬改造 全館規畫運動用

相關新聞

北科附工歷史建築遭破壞未修復 議員：民眾以為是鬼屋

桃園市國立台北科技大學附設桃園農工，校內歷史建築「桃園農工宿舍群」前年遭不明人士敲壞，議員批評至今竟然還沒修復，甚至被民...

新竹市三民國中通學步道完工 串連綠園道、隆恩圳

新竹市三民國中位於市區，學生通學道路狹窄，常與車爭道，險象環生，市府去年啟動新竹市隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程，投...

苗栗市廚餘示範農場抽籤 340人幸運中籤當快樂農夫

苗栗市廚餘示範農場上午辦理抽籤，今年有512位市民登記爭取340個耕作區，大家滿懷希望，期待能中籤享受田園農耕樂趣，中籤...

蘆竹坑子地區交通需求 12日起增設5071A、5071B路線

桃園市政府為滿足蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、...

苗栗推全民定檢通知e起來 機車檢驗6月取消明信片通知

苗栗縣機車排氣定期檢驗的到檢率截至今年3月達87％，排名全國第3，縣環保局為響應環保無紙化政策，今年辦理「全民定檢通知e...

中大國民運動中心啟用 下周5天試營運免費

桃園市政府與中央大學合作在中大校園新建國民運動中心，昨天啟用，市長鄭文燦與校長周景揚出席剪綵並宣布，12日起為期5天試營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。