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提升企業防災意識 桃消第二大隊召集防火管理人講習

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
消防局第二大隊強調透過防災座談和演練，讓業者了解正確裝設和使用消防設備有多重要。記者鄭國樑／翻攝
消防局第二大隊強調透過防災座談和演練，讓業者了解正確裝設和使用消防設備有多重要。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局第二大隊於4月規畫中壢、楊梅及新屋區7場次防火管理座談暨滅火操作，提醒場所自衛消防編組及平時防火管理的重要。

第二大隊大隊長陳文宗今天表示，工廠防救災歷來是企業和政府間的課題，對於可能因此蒙受損失的企業而言也是潛在的風險因子。第一場防火管理座談會和演練昨天在中壢區青埔里市民活動中心辦理，近百位公司企業場所相關人員參與，會中宣導員工防火意識、消防安全設備維護及自主檢查，還有場所如何在施工時有效加強安全管理措施等正確觀念，會場還另外安排室內消防栓及滅火器操作要領教學，讓業者深刻感受正確設置和使用消防設備有多重要，同時提高防火避難意識。

陳文宗說，工廠火災的損失及風險難以估計，呼籲企業應重視自助勝於公助，座談會的目的在於提醒場所業者重視和提升員工防火意識，落實平時自主防火管理，並藉重大災害案例以為鑑，找出自身場所的危害因子及早加以改善，強化場所應變能力，萬一發生災害才能大大降低損失。

桃園市消防局第二大隊4月規畫7場防災座談和演練。記者鄭國樑／翻攝
桃園市消防局第二大隊4月規畫7場防災座談和演練。記者鄭國樑／翻攝

埔里 火災

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