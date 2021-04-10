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蘆竹坑子地區交通需求 12日起增設5071A、5071B路線

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府為強化蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求服務，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）及「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）市區客運路線。圖／市府交通局提供
桃園市政府為強化蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求服務，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）及「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）市區客運路線。圖／市府交通局提供

桃園市政府為滿足蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）及「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）市區客運路線，調整「5071」及「5069」路線部分班次。

交通局指出，原「5071」及「5069」路線自桃園發車後，經南崁、山鼻及山腳地區，分別行駛山林路、赤塗路後，再行駛至新北市醒吾科技大學，因坑子地區民眾反映赤塗崎與貓尾崎地區需串聯服務，特別與客運業者評估闢駛「5071A」及「5071B」路線。

交通局表示，「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）路線由今日飯店發車，行駛復興路、民生路、慈文路、春日路、民生北路、南崁路、南山路、山林路、新北市林口區南勢二街、南勢五街、南勢四街、本市蘆竹區赤塗路至頂社。

「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）路線由頂社發車，行駛赤塗路、新北市林口區南勢二街、南勢五街、南勢四街、本市蘆竹區山林路、南山路、南崁路、民生北路、春日路、慈文路、民生路、復興路至今日飯店，採每日2班次行駛。

「5071A」、「5071B」皆收費方式採里程計費，全程票價為66元（半票33元），並享有持市民卡乘車買一送一優惠，第2趟優惠18元、票價上限60元，以及捷運轉乘優惠，路線班次時刻詳情可上桃園市公車動態資訊系統查詢(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)。

交通局長劉慶豐說，闢駛「5071A」及「5071B」路線是為了健市蘆竹區坑子地區公共運輸系統，完善公車路線路網度及提升公車服務水準，邀請市民朋友多多搭乘大眾運輸，並提醒搭乘公車務必配戴口罩

另也提醒民眾，若有發燒或呼吸道疾病等症狀，以及屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫請電洽1922防疫專線或衛生局協助電話0800-033355，請勿搭乘大眾運輸工具，以降低疫情擴散風險。

桃園市政府為強化蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求服務，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）及「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）市區客運路線。圖／市府交通局提供
桃園市政府為強化蘆竹區坑子地區民眾與學生的就學、工作等交通需求服務，將從4月12日起增設「5071A」桃園-頂社（經貓尾崎、赤塗崎）及「5071B」頂社-桃園（經赤塗崎、貓尾崎）市區客運路線。圖／市府交通局提供

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