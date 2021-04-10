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苗栗推全民定檢通知e起來 機車檢驗6月取消明信片通知
苗栗縣機車排氣定期檢驗的到檢率截至今年3月達87％，排名全國第3，縣環保局為響應環保無紙化政策，今年辦理「全民定檢通知e起來」抽獎，鼓勵民眾踴躍登錄苗栗縣機車排氣檢驗簡訊通知服務，希望以簡訊代替紙本明信片通知定檢，減少紙張使用，以達節能減碳目的。
苗栗縣環保局長陳華盛表示，這次活動期程即日起至12月31日止，車輛設籍苗栗縣且年滿18歲的縣民，只要完成登錄「苗栗縣政府環境保護局機車排氣定期檢驗簡訊通知系統」即可獲抽獎資格，獎項1000元商品券，共400個名額，抽獎總值為40萬元，期間並將透過轄內機車檢驗站宣導。
環保局表示，苗栗縣共有97家機車排氣檢驗站提供免費排氣檢驗服務，為提升苗栗縣機車定檢通知成效，今年6月起（發照月份7月的車輛）將取消傳統明信片定檢通知單寄發（首次需施行排氣檢驗的車輛除外），全面實施無紙化簡訊通知，請民眾自主登錄苗栗縣環保局機車排氣定期檢驗簡訊通知系統，共同響應環保又可參加抽獎，民眾可至環保局網頁申請機車排氣定檢簡訊通知服務https://web2.envimac.com.tw/ksms，或用手機掃描QR code連結登錄，相關問題上班時間可撥打專線037-558558轉240，有專人提供服務。
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